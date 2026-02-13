Incidência de raios na área da Enel Rio cresce 61% no início de 2026

A Enel Distribuição Rio registrou, nos primeiros dias de 2026, um aumento de 61% na incidência de raios nos 66 municípios de sua área de concessão. Desde a virada do ano até o dia 8 de fevereiro, a Enel Rio contabilizou, por meio do seu Sistema de Monitoramento e Alerta, um total de 131.322 raios. No mesmo intervalo de 2025, foram contabilizadas 81.673 descargas atmosféricas.

O viés de alta também ocorreu ao longo de 2025. No último ano, de acordo com o Sistema de Monitoramento e Alerta da distribuidora, a área de concessão da empresa registrou um total de 197.192 raios, um aumento de 10,4% em comparação a 2024. As cidades da Região Noroeste do estado foram as mais atingidas por este tipo de ocorrência no último ano.

As descargas atmosféricas geraram, em 2025, 3.864 ocorrências de falta energia na área de concessão da empresa, afetando quase 265 mil clientes. Para reduzir o impacto dos raios no fornecimento de energia, o Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel Rio auxilia na verificação de chuvas e descargas atmosféricas, além de ventos fortes e queimadas. Em parceria com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e o Climatempo, a distribuidora é capaz de se antecipar e se preparar para eventos climáticos extremos, minimizando os impactos na rede elétrica e garantindo maior confiabilidade no fornecimento de energia.

Além disso, a distribuidora realiza investimentos contínuos na modernização da rede elétrica, tornando-a mais inteligente, robusta e resiliente frente às condições climáticas adversas. Essas melhorias incluem a instalação de equipamentos automatizados, reforço da infraestrutura e adoção de tecnologias inovadoras que permitem maior rapidez na identificação e solução de falhas, beneficiando diretamente os consumidores.

“O nosso Sistema de Alerta e Monitoramento acompanha, em tempo real e 24 horas por dia, o clima dos 66 municípios em que estamos presentes. Com as previsões que recebemos, somos capazes de nos antecipar, prevenindo clientes, dando dicas de segurança, reforçando as nossas equipes e agilizando o serviço em caso de interrupção”, explica Fábio Damasceno, gerente do Centro de Operação do Sistema da Enel Rio.

Ranking das áreas da Enel Rio com maior incidência de raios em 2025

1º – Região Noroeste

2º – Campos dos Goytacazes e região

3º – Magé e região

4º – Região Sul

5º – Região dos Lagos

Dicas de segurança

Para enfrentar as tempestades tão típicas do verão com segurança, a Enel Rio listou algumas dicas para serem implementadas dentro e fora de casa.

Cuidados dentro de casa de casa durante uma tempestade:

1. Se possível, utilize Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS). Eles protegem a rede elétrica e os equipamentos eletrônicos de variações de tensão e raios e desviam os pulsos de energia para o sistema de aterramento;

2. Desconecte das tomadas os aparelhos elétricos e eletrônicos, como geladeiras, computadores e TVs. Essa atitude evita danos causados por descargas elétricas;

3. Se não for possível retirar da tomada, evite o uso de aparelhos conectados, como celulares, notebooks, ferro elétrico, secador de cabelo etc.;

4. Mantenha os equipamentos elétricos e eletrônicos longe da água para evitar danos;

5. Durante a tempestade, não realize consertos de instalações elétricas e nem de aparelhos conectados à tomada;

6. Se possível, permaneça em casa enquanto a tempestade durar.

Cuidados fora de casa durante a tempestade:

1. Evite contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

2. Evite locais abertos, como campos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas e postes. Também não permaneça em locais elevados;

3. Se possível, fique abrigado em local seguro e com cobertura durante toda a tempestade.

Serviço

Para comunicar ocorrências e emergências, solicitar serviços ou informações, os clientes da Enel Rio devem utilizar preferencialmente os canais digitais para maior agilidade do atendimento, como o site (www.enel.com.br), o aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), a Central de Relacionamento (0800 28 00 120) ou ainda mandar mensagem para o WhatsApp Elena (21 99601-9608).

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.