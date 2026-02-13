Tráfego tranquilo na BR-101 surpreende motoristas e ambulantes no início do Carnaval

Aqui está uma versão reduzida para legenda: Até os vendedores ambulantes ficaram surpresos com o trânsito tranquilo - Foto: Kiko Charret

Ao contrário do esperado para a manhã desta sexta-feira de Carnaval (13), a BR-101 apresenta tráfego tranquilo em grande parte do trecho que corta São Gonçalo e municípios vizinhos.

A região não apresenta retenções significativas, uma situação rara para a data, tradicionalmente marcada por lentidão e congestionamentos.

Até mesmo vendedores ambulantes, acostumados a aproveitar os engarrafamentos para vender água, lanches e outros produtos, se mostraram surpresos. “Geralmente, nos outros anos, isso aqui está tudo parado. Hoje não sei se é pelo medo dos assaltos, se é pelo horário, mas não tem nada na pista. Estamos aqui aguardando para vender", contou Paulo Ricardo Guimarães, de 39 anos, que atua como vendedor ambulante há mais de 10 anos.

Apesar do fluxo leve, o recomendado é que motoristas fiquem atentos no trânsito, já que a movimentação de veículos deve aumentar ao longo do dia com o início efetivo das festas de Carnaval.

Autopista Fluminense espera circulação de 818 mil veículos durante Operação de Carnaval na BR 101/RJ

A Autopista Fluminense, concessionária que administra a BR‑101/RJ entre a divisa RJ/ES e Niterói, realizará operação especial de tráfego para o feriado de Carnaval. A previsão é de mais de 818 mil veículos circulando entre 12 e 20 de fevereiro. O maior movimento é esperado na terça‑feira (18/02), com 116.216 veículos, seguido por quarta (19/02) e quinta (13/02).

Usuários podem solicitar atendimento gratuito pelo chatbot Arteris, via WhatsApp (16) 3969‑8491 | Foto: Kiko Charret

Para reforçar a segurança viária ao longo do feriado prolongado, a concessionária montou um esquema especial de atendimento, com ajustes táticos de recursos móveis por trecho e coordenação com órgãos de fiscalização para segurança viária e fluidez. Os usuários também podem contar com as 7 bases operacionais de Atendimento ao Usuário, distribuídas ao longo do trecho e equipadas com banheiros, fraldário e água.