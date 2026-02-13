Reajuste nas passagens intermunicipais começa a valer no dia (15)

No próximo domingo (15), a partir da meia-noite, as passagens das linhas intermunicipais de ônibus na Região Metropolitana e no interior do Rio de Janeiro vão ficar mais caras. Em edição extra do Diário Oficial desta quinta-feira (12), o Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) autorizou o aumento das tarifas.

O reajuste é de 12,61% nas linhas consideradas de “caráter metropolitano”, que são aquelas em que a maior parte dos ônibus liga municípios próximos. Já nas linhas do interior, que ligam cidades mais distantes, o preço sobe 11,69%. Por fim, linhas urbanas não metropolitanas terão aumento de 9,93%.

Na maior parte das linhas que ligam municípios da Baixada Fluminense, por exemplo, a passagem passa a custar R$ 6,10. As linhas de Duque de Caxias para o Rio, em grande parte, terão tarifa de R$ 10,40. Já de Nova Iguaçu para o Centro do Rio, as passagens vão custar R$ 14,25. Os ônibus que conectam São Gonçalo e Niterói passam a ter passagens de R$ 7,10 na maior parte das linhas.

O último reajuste das linhas intermunicipais do estado do Rio entrou em vigor em março de 2025. Segundo o Detro, o aumento é necessário por conta do reajuste no preço dos combustíveis e de outros insumos básicos utilizados para manter as linhas de ônibus.