Carnaval de sol ou chuva? Confira a previsão para o Rio, Niterói e São Gonçalo

Para quem pretende aproveitar os dias de folia ao ar livre, a recomendação é redobrar os cuidados com a hidratação - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Carnaval 2026 será de muito calor e tempo firme na Região Metropolitana do Rio. A previsão indica predomínio de sol, temperaturas elevadas e pouca chance de chuva até o início da próxima semana na capital e também em cidades vizinhas como Niterói e São Gonçalo.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, a sexta-feira (13) na cidade do Rio de Janeiro será de céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Os ventos variam entre fracos e moderados, e a temperatura pode alcançar os 39°C, elevando a sensação de calor para quem vai curtir os blocos e ensaios técnicos.

Entre sábado (14) e segunda-feira (16), o cenário praticamente não muda na capital fluminense: sol predominante, variação de nuvens ao longo do dia e tempo estável. Não há previsão de chuva nesse período, mantendo o padrão típico de verão, com calor intenso durante as tardes.

Niterói

Em Niterói, a sexta-feira (13) será de sol com algumas nuvens e máxima de 33°C, sem registro de chuva. No sábado (14), os termômetros variam entre 26°C e 32°C, com aumento de nebulosidade à tarde, mas ainda sem precipitações.

No domingo (15) e na segunda-feira (16), o município segue com muitas nuvens e aberturas de sol, temperaturas entre 26°C e 32°C e tempo firme. A umidade permanece elevada, mas sem expectativa de chuva.

A mudança começa na terça-feira (17), com a aproximação de uma frente fria. A previsão indica sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde, que podem vir acompanhadas de trovoadas. A máxima pode chegar a 34°C, com acumulado previsto de 14,7 mm. Na quarta-feira (18), o tempo fica mais instável, com chuva rápida ao longo do dia e volume mais expressivo, podendo ultrapassar 26 mm.

São Gonçalo

Em São Gonçalo, a sexta-feira (13) será de sol e aumento de nuvens à tarde, com máxima de 34°C e tempo seco. O sábado (14) e o domingo (15) mantêm o padrão de calor, com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. As máximas ficam entre 32°C e 34°C.

Na segunda-feira (16), o tempo segue firme, com sol entre nuvens e temperaturas que podem alcançar 33°C.

Assim como em Niterói e na capital, a terça-feira (17) marca a virada no tempo. A previsão aponta sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 35º C. Na quarta-feira (18), o cenário é de maior instabilidade, com chuva ao longo do dia e volume previsto acima de 27 mm.