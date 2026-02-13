Brunão projeta duelo decisivo contra o Madureira nas quartas do Carioca

O atacante Brunão vive seus primeiros meses com a camisa do Boavista e já começa a deixar sua marca. Após chegar ao clube na metade de janeiro de 2026, o jogador já soma 5 jogos pela equipe e um gol marcado, ganhando a titularidade em meio à disputa do Campeonato Carioca.

Destaque do Primavera em 2025, onde foi vice-campeão da Copa Paulista e artilheiro da competição com 12 gols, o atacante chegou ao futebol carioca credenciado pelo bom momento vivido na temporada passada. Agora, vive a expectativa de um confronto decisivo nesta sexta (13), quando o Boavista enfrenta o Madureira, às 17h, pelas quartas de final do Estadual.

Brunão comentou sobre o processo de adaptação ao novo clube e o início da trajetória no Rio de Janeiro.

“Minha chegada foi muito positiva. Fui muito bem recebido pelo grupo e pela comissão técnica. Venho trabalhando forte desde o primeiro dia para ajudar o Boavista da melhor forma possível. Sabia que seria um desafio importante e estou muito motivado com essa oportunidade.”

Sobre o duelo eliminatório, o atacante destacou o equilíbrio do confronto e a importância da concentração.

“Jogo de quartas de final é decidido nos detalhes. O Madureira tem uma equipe organizada e vem fazendo um bom campeonato. Precisamos entrar muito concentrados, com intensidade e foco total para buscar a classificação. Nosso grupo está preparado para esse desafio.”