Preso homem acusado de fraudar Auxílio Emergencial, FGTS e também desviar R$ 45 milhões da Caixa Econômica Federal

Policiais militares do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), da Equipe de Buscas do 21º BPM (São João de Meriti), após trabalho de monitoramento, análise de dados e informações passadas pela Central Disque Denúncia/RJ (2253-1177), prenderam na manhã desta quinta-feira (12), na Avenida Torres Homem, em Tomazinho, São João de Meriti, na Baixada Fluminense, o foragido da justiça Romário Da Conceição De Almeida, vulgo Angolano, de 53 anos. Ele fazia parte de uma quadrilha especializada em fraudar FGTS e Auxílio Emergencial e desviar R$ 45 milhões da Caixa Econômica Federal (CEF).

De acordo com as investigações da Polícia Federal, o grupo obtinha ilegalmente dados sigilosos de beneficiários e correntistas da Caixa e falsificava documentos para acessar as contas das vítimas. Com isso, realizava saques indevidos e pagamentos de boletos digitais, desviando recursos destinados a trabalhadores e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As apurações indicam que os criminosos usavam conexões de internet registradas em nome de terceiros para burlar os sistemas de segurança do banco, inclusive por meio do aplicativo Caixa Tem. Segundo a PF, a estrutura do esquema envolvia vários integrantes com funções específicas, o que caracteriza uma organização criminosa estruturada para a prática de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à 64ª DP (São João de Meriti) onde foi verificado e confirmado que em desfavor constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), Espécie de prisão: Definitiva decorrente de condenação transitada em julgado, pelo crime de Uso de Documento Falso, onde fora condenado a uma pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado. Após os trâmites legais, ele será conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

