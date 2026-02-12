Engavetamento na Ponte Rio-Niterói complica trânsito em véspera do Carnaval

Durante o início da tarde desta quinta-feira (12), um engavetamento envolvendo um caminhão e dois carros complicou o trânsito na Ponte Rio-Niterói. Devido ao acidente, duas faixas foram interditadas e o reflexo do congestionamento chega à Avenida Brasil. O tempo de travessia é de 20 minutos, no sentido Niterói, com lentidão nos acessos e na altura do pedágio. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

O acidente acontece na véspera de carnaval, período em que o fluxo de veículos costuma ser maior por causa do deslocamento de motoristas que seguem para a Região dos Lagos, Região Serrana e cidades do interior do estado. A expectativa de aumento no movimento já era prevista para esta quinta-feira, o que contribui para a intensificação dos pontos de retenção. Equipes atuam no local para a liberação das faixas e normalização do tráfego.