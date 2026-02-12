Carnaval em Icaraí terá bloco infantil Bailinho da Proteção e shows diversos na Praça Getúlio Vargas
De sábado a terça-feira, acontecerão shows com feira de moda e gastronomia em Icaraí
Quem prefere uma programação mais tranquila no Carnaval já pode anotar na agenda: de sábado (14) a terça-feira (17), a Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, recebe o Carnaval de Icaraí 2026, com shows gratuitos, feira de gastronomia, moda e artesanato e área kids com brinquedos infláveis. No domingo (15), a partir das 9h, acontece a concentração do bloco infantil Bailinho da Proteção – Niterói cuida das crianças, que desfila às 10h, em uma ação do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados (EPTC) da Prefeitura de Niterói em parceria com a Associação de Food Trucks.
Entre as atrações, tem de tudo um pouco, entre sábado (14) e terça-feira (17): desde shows de rock e pop com Bloody Mary e Banda Brasília, passando pelo samba do Samba de Mulheres, o toque carnavalesco dos grandes sucessos do Bloco dos Imortais e Bicho Solto, até o Bailinho e o bloco infantil Bailinho da Proteção - Niterói cuida das crianças.
O evento é organizado pela Associação de Food Trucks de Niterói, com o apoio do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados (EPTC) da Prefeitura, da Secretaria Municipal das Culturas e da Coordenadoria Geral de Eventos de Niterói.
Confira a programação completa.
Sábado (14/2): 18h e 20h30 - Bloco dos Imortais
Domingo (15/2): 10h - Bloco Bailinho da Proteção - Niterói cuida das crianças
18h e 20h30 - Samba de Mulheres
Segunda-feira (16/2): 18h - Décio Rocha
18h30 e 20h30 - Bloody Mary
Terça-feira (17/2): 17h - Banda Brasília
20h – Bicho Solto