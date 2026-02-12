Folia dos Bois desfila pelo Barreto nesta sexta-feira, abrindo festejos no bairro.

O Bloco Carnavalesco Folia dos Bois abre o Carnaval do Barreto na sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, com concentração a partir das 17h, na Rua Craveiro Lopes, logo depois da sede da Cidade da Ordem Pública. A expectativa é de reunir centenas de foliões entre moradores de Niterói e visitantes de cidades vizinhas, em uma grande celebração popular marcada pela alegria, organização e espírito familiar.

Fundado em 2018 por amigos e moradores do bairro, o Folia dos Bois consolidou-se ao longo de oito anos de trajetória como uma das principais manifestações carnavalescas da região, crescendo em público, qualidade e relevância cultural. O bloco é conduzido por uma diretoria sólida, com homens e mulheres comprometidos, sob a presidência de Victor Maia, o Vitinho, com integrantes engajados em fortalecer o Carnaval de rua e valorizar a cultura popular.

O desfile de 2026 conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur, reforçando a importância do evento no calendário oficial da cidade. Para o presidente da Comissão de Carnaval de Niterói, Paulo Bagueira, o bloco desempenha papel fundamental na folia no bairro.

“O Folia dos Bois é um bloco tradicional do Barreto e cumpre um papel muito importante ao abrir, na sexta-feira a programação do Carnaval do Barreto e região, reunindo milhares de pessoas em um evento organizado, familiar e que valoriza a cultura local”, destacou.

O evento contará ainda com um importante esquema de segurança, garantindo tranquilidade aos foliões e reforçando a proposta de uma festa familiar, onde o principal objetivo é brincar o Carnaval com paz, respeito e segurança.

Paulo Bagueira, presidente da Comissão de Carnaval de Niterói avalia que o bloco desempenha papel fundamental no bairro | Foto: Divulgação

Após a concentração, o bloco seguirá em desfile com o apoio de um trio elétrico e da bateria de escola de samba, percorrendo a Rua Presidente Craveiro Lopes e levando música, animação e energia contagiante aos moradores e comerciantes da região, fortalecendo o comércio local e a ocupação cultural dos espaços públicos.

O presidente do Folia dos Bois, Victor Maia, agradeceu o apoio recebido para a realização do desfile.

“Agradeço à Prefeitura de Niterói, à Neltur e à Comissão de Carnaval pelo apoio e reconhecimento ao nosso trabalho. O Folia dos Bois é feito para o povo, com responsabilidade, alegria e respeito. Nosso objetivo é proporcionar uma grande festa para as famílias do Barreto e para todos que vêm brincar o Carnaval com a gente”, afirmou.

Além da festa, o bloco também se destaca pelo seu compromisso social, com ações solidárias realizadas ao longo dos anos, reafirmando seu papel como instituição cultural atuante e socialmente responsável.