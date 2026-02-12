Carnaval: 6 orientações para curtir gastando pouco e sem comprometer o orçamento

O Carnaval está chegando e muitos brasileiros já estão entrando no clima de festa. Contudo, naturalmente, surgem as dúvidas sobre como aproveitar a folia sem comprometer as finanças. A vontade de se divertir, de sair e de curtir os bloquinhos e festas pode ser forte, mas é essencial que esse prazer seja equilibrado com a responsabilidade financeira.

Isso porque, quem não se planejou, pode acabar fazendo escolhas de última hora que, em vez de garantir diversão, podem resultar em uma grande dor de cabeça financeira no futuro. Além disso, já é possível notar muitas pessoas se aventurando pelos bloquinhos, gastando aos poucos, mas utilizando o dinheiro que nem sempre possuem.

“A educação financeira ensina que, para alcançar o que se deseja no futuro, é preciso planejar as ações no presente. Não é necessário abrir mão do Carnaval, mas sim aproveitar a festa com consciência, para que os desejos imediatos não impactem negativamente outros projetos mais à frente”, explica Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (ABEFIN).

Ele alerta para a importância de um planejamento para evitar problemas financeiros, principalmente nos períodos pós-Carnaval. "Se você ainda está em dúvida sobre viajar ou não, ou se não tem dinheiro reservado para essa viagem, a recomendação é se planejar para o próximo ano e aproveitar o Carnaval localmente. Assim, você poderá realizar o carnaval dos seus sonhos em 2026, mas sem comprometer seu orçamento atual", sugere Reinaldo.

Outro ponto fundamental é o cuidado com os excessos, principalmente com a bebida alcoólica. As festas de Carnaval, com seu clima vibrante e eufórico, podem facilmente fazer as pessoas perderem o controle e extrapolarem os limites financeiros e de saúde. O consumo excessivo pode fazer com que a pessoa gaste muito mais do que planejou ou que tenha problemas com roubos ou golpes, impactando até mesmo os outros compromissos financeiros pós-festas.

A seguir, confira seis dicas valiosas para garantir um Carnaval com muito mais alegria e muito menos prejuízo:

Viagens – planejamento é fundamental - Se a ideia é viajar para curtir o Carnaval em outra cidade, é hora de pesquisar destinos, preços de pacotes e as condições de pagamento. Se você não se planejou, o momento exige mais atenção, pois as viagens de última hora costumam ser bem mais caras. Se for o caso de viajar, lembre-se de reservar pelo menos 30% do valor da viagem como uma reserva para eventuais imprevistos. E não se esqueça de que as despesas continuam após o Carnaval, principalmente com o cartão de crédito.

Festas de rua – cuidado com os gastos exorbitantes - As festas de rua são uma excelente opção para quem deseja curtir o Carnaval de forma mais econômica, já que os custos estão restritos ao que for consumir, além do abadá ou da fantasia. Porém, é importante ter um limite de quanto pode gastar. Se você for frequentar os bloquinhos por vários dias, é essencial acompanhar de perto os custos e não extrapolar. Conheça seu orçamento e não se deixe levar pelo entusiasmo momentâneo.

Fantasias – soluções criativas e econômicas - Fantasiar-se é uma tradição no Carnaval, mas ao invés de comprar fantasias caras, por que não apostar na criatividade? Uma opção bem econômica é reformar a fantasia do ano passado ou até pedir emprestada de amigos. Se você gosta de criar, aproveite tutoriais online para fazer sua própria fantasia, além de economizar, você vai curtir o processo de montagem. Aluguel de fantasias tende a ser mais caro à medida que a data se aproxima, por isso, quanto antes você se planejar, melhor.

Bebidas e alimentos – evite os excessos - O Carnaval é sinônimo de diversão, mas também de exageros, especialmente em relação às bebidas alcoólicas e alimentos. Evitar excessos vai ajudar tanto sua saúde quanto sua carteira. Se for comprar bebidas, procure atacadistas, que costumam oferecer preços melhores. Além disso, levar um cooler com suas próprias bebidas e petiscos para festas de rua pode ser mais vantajoso e econômico do que comprar de vendedores ambulantes, que muitas vezes cobram preços elevados.

Se você está inadimplente, cuidado redobrado - Se as contas acumuladas já são um problema, é hora de pensar em uma solução simples para este Carnaval: aproveite as festividades de maneira mais econômica. Viajar ou participar de grandes festas pode não ser viável se você estiver com dívidas. O mais importante neste momento é evitar contrair novas dívidas. Prefira programações mais simples e busque economizar para que a diversão não seja acompanhada de uma dor de cabeça financeira no futuro.

Hora de curtir – divirta-se sem extrapolar o orçamento - Se você se planejou e poupou para o Carnaval, parabéns! Agora é hora de aproveitar a festa sem preocupações, mas sempre com controle. Uma boa dica é dividir o valor reservado para o feriado pelo número de dias de festividades. Assim, você sabe exatamente quanto pode gastar por dia e evita surpresas no final. Quando você tem um orçamento bem definido, a diversão fica muito mais tranquila e sem riscos.

O Carnaval é um momento de alegria e celebração, mas também pode ser uma grande armadilha para aqueles que não se planejam financeiramente. Lembre-se que, para curtir a folia sem dores de cabeça depois, é preciso ter equilíbrio, moderação e muito planejamento. Assim, é possível aproveitar o melhor do Carnaval sem que ele pese no seu bolso ou comprometa seus objetivos financeiros para o futuro.

"A educação financeira é fundamental para garantir que momentos de diversão não se tornem um problema no futuro. Planeje-se para o agora e para o que está por vir. Curta, mas com responsabilidade", finaliza Reinaldo Domingos.