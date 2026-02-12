Prefeitura de Niterói autoriza novas obras de contenção com investimento de R$ 66,5 milhões

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, assinou, nesta quarta-feira (11), a Ordem de Início para uma série de obras de contenção de encostas distribuídas por diversos pontos da cidade. Ao todo, serão realizadas intervenções em dez locais, com 29 pontos de contenção e investimento total de cerca de R$ 66,5 milhões, contemplando comunidades das zonas Norte, Sul e Centro.

“São mais de 25 obras de contenção de encostas em todas as regiões da cidade. Fizemos mais de 400 obras ao longo dos últimos 10 anos, o que permitiu a Niterói se tornar uma cidade mais resiliente. Mesmo com mais de 30 dias de chuvas intensas, não tivemos nenhuma ocorrência grave nem mortes. São obras que não aparecem, mas salvam vidas. Vamos fazer mais e continuar investindo em novas obras de contenção”, afirmou Rodrigo Neves.

As intervenções ocorrerão no Morro do Pires, na Engenhoca (3 pontos); na Rua São Sebastião, no Ingá (1 ponto); no Eucalipto, no Fonseca (3 pontos); na esquina das ruas Ismael Coutinho e Dr. Celestino, no Centro (1 ponto); no Buraco do Boi (1 ponto) e no Morro dos Marítimos (7 pontos), ambos no Barreto; em Santa Bárbara, em Pendotiba (9 pontos); nas ruas Edgard Pêssego, Manoel Raimundo Silva e Travessa São Luís, no Cubango (3 pontos); e na Rua Silveira da Mota, na Boa Vista (1 ponto). Também está prevista a demolição de um imóvel na Rua Miracema (Pé Pequeno).

“É um momento de realização. Niterói executou inúmeras obras de contenção de encostas em todo o município, levando mais segurança à população. Hoje, a cidade é referência nacional em Defesa Civil. Outras prefeituras procuram o município em busca de orientação, e isso nos orgulha, mas também aumenta a nossa responsabilidade de continuar avançando com planejamento, técnica e integração para proteger vidas”, afirmou o secretário de Proteção e Defesa Civil, Walace Medeiros.

Os serviços incluem a construção de cortinas atirantadas, sistemas de estabilização com solo grampeado, aplicação de concreto projetado e geomanta, implantação de drenagem por meio de escadas hidráulicas, construção de muretas estaqueadas, requalificação de escadarias e acessos e instalação de guarda-corpos, entre outros.

“O dia de hoje representa a continuidade de um projeto sólido para Niterói, que conta com o apoio da população e permite dar sequência a investimentos históricos na cidade. Ao mesmo tempo, marca um novo ciclo, com novos investimentos importantes para o município”, analisou o líder do Governo na Câmara, Binho Guimarães.

O presidente da Federação das Associações de Moradores de Niterói (Famnit), Manoel Amâncio, ressaltou a parceria das lideranças comunitárias com a Prefeitura de Niterói.

“A Prefeitura de Niterói tem mostrado compromisso com as comunidades, mantendo diálogo permanente e escuta ativa com as lideranças e garantindo que os compromissos assumidos se transformem em ações concretas para a população”, disse.

A intervenção é vista como uma conquista importante para as comunidades. O presidente da Associação da Comunidade do Eucalipto, no Fonseca, Valdinei de Mendonça Santos, está com grande expectativa.

“É uma obra de suma importância para todos, aguardada desde abril de 2010. Vai contemplar muita gente, ajudar muitas famílias e trazer mais segurança para a comunidade. Estou muito feliz com a assinatura e agora vamos aguardar o início”, finalizou Valdinei.

Também estiveram na cerimônia o secretário de Proteção e Defesa Civil, Walace Medeiros; o secretário Executivo, Felipe Peixoto; a secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha; a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Elissa Rasma; o vereador e líder do Governo na Câmara, Binho Guimarães; e a diretora da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói, Leila Figueiredo; entre outras autoridades municipais. Antes da solenidade, foi realizado um minuto de silêncio em memória da secretária Tânia Rodrigues, que faleceu nesta quarta-feira (11).