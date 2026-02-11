Morre Tânia Rodrigues, pioneira na luta pelos direitos das pessoas com deficiência e coordenadora de acessibilidade do município de Niterói

Morreu na manhã desta quarta-feira (11), aos 75 anos, Tânia Rodrigues, Coordenadora de Acessibilidade do município de Niterói e uma das maiores lideranças na luta pelos direitos e inclusão das pessoas com deficiência. Tânia teve sua trajetória marcada pela atuação política e pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência no Estado do Rio. Ex-vereadora de Niterói e ex-deputada estadual, Tânia é também fundadora da Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (Andef).

Segundo o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Niterói, a morte de Tânia deixa um legado, mas também evidencia desafios para a continuidade das políticas de acessibilidade.

A causa da morte não foi divulgada pela família. O velório e sepultamento de Tânia Rodrigues será realizado nesta quinta-feira (12), das 10h às 12h, no cemitério Parque da Colina, em Pendotiba.

Fundação da Andef

Em 1981, no Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, Tânia participou de um congresso em Recife e, diante da necessidade de uma organização voltada à inclusão, fundou com amigos a Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (Andef), em 31 de agosto. A entidade se tornaria uma das maiores organizações de pessoas com deficiência do Brasil, com milhares de beneficiados por programas de emprego e formação profissional em parceria com a Fundação de Apoio à Escola Técnica.

Tânia também integrou conselhos e entidades nacionais ligadas ao tema e participou da consolidação do movimento das pessoas com deficiência no Estado do Rio. À frente da Andef, apoiou iniciativas que fortaleceram o esporte paralímpico, incluindo suporte inicial ao Comitê Paralímpico Brasileiro.

Atuação parlamentar

Na política, Tânia Rodrigues foi vereadora de Niterói entre 1992 e 1994 e deputada estadual de 1995 a 2002. Presidiu a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e participou de investigações que resultaram em denúncias sobre irregularidades em bancos de sangue e hemocentros do estado, apontando falhas em testes e riscos de contaminação.

Durante o mandato, apresentou e aprovou leis voltadas à cidadania e à inclusão. Entre elas, a Lei 2.418/1995, que tornou obrigatório o uso do cinto de segurança no Estado do Rio; a Lei 3.364/2000, que instituiu a meia-entrada para jovens até 25 anos; a Lei 4.047/2002, que definiu a pessoa idosa a partir dos 60 anos para efeitos legais; e a criação do Dia Estadual de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência.