Confira o que abre e fecha durante o Carnaval em São Gonçalo e Niterói

Os foliões estão contando os dias para a animação do Carnaval tomar conta das ruas com blocos e música. Algumas cidades, como São Gonçalo e Niterói, deram ponto facultativo para os dias de festa e, por isso, O SÃO GONÇALO fez um levantamento dos serviços que estarão funcionando normalmente durante esse período.



Shoppings

Partage Shopping

No Partage Shopping, o público encontrará as lojas, quiosques e a área de alimentação e lazer atendendo das 10h às 22h. Já os bares e restaurantes do Jardim vão funcionar das 11h às 23h.

No domingo (15), segunda (16) e terça-feira (17), as lojas e quiosques estarão fechados. A área de alimentação e lazer, junto com bares e restaurantes do Jardim, funcionarão das 11h às 21h, sendo o funcionamento facultativo.

Na Quarta-feira de Cinzas (18), as lojas e quiosques, junto com a área de alimentação e lazer, abrem das 12h às 22h. Os bares e restaurantes do Jardim vão atender os clientes das 12h às 23h. O cinema terá horário conforme a programação durante todo o período de Carnaval.

Pátio Alcântara

As atividades do Pátio Alcântara seguirão normalmente no sábado (14), com lojas e quiosques atendendo o público das 9h às 21h e a Praça de Alimentação das 10h às 21h. Entretanto, no domingo (15), segunda (16) e terça-feira (17), o shopping estará fechado, retornando com as atividades na Quarta-feira de Cinzas (18), mas com horários especiais para as lojas, quiosques e praças de alimentação, que funcionarão das 12h às 21h.

São Gonçalo Shopping

O São Gonçalo Shopping funcionará normalmente no sábado (14), das 10h às 22h.

Entre domingo e terça-feira, as lojas e quiosques estarão fechadas, tendo somente a área de alimentação e de lazer, das 11h às 21h. Na Quarta-feira de Cinzas (18), o espaço reabre das 12h às 21h. O cinema do shopping continua com a própria programação todos os dias.

Plaza Niterói

Nos dias 15, 16 e 17, as lojas estarão fechadas, funcionando apenas a praça de alimentação, das 12h às 21h.

Na Quarta-feira de Cinzas, o shopping abrirá a partir do meio-dia.

Prefeituras

Niterói

De acordo com o Decreto da Prefeitura de Niterói, as repartições públicas municipais não terão expediente na sexta (13), segunda (16) e quarta-feira (18), entretanto os órgãos de serviços essenciais, não foram enquadrados.

As aulas nas escolas municipais acontecem até está quinta-feira (12) e devem retornar na segunda-feira (23).

São Gonçalo

Durante o Carnaval, de 14 a 18 de fevereiro, as repartições públicas municipais de São Gonçalo terão ponto facultativo e estarão fechadas. Serviços essenciais funcionarão normalmente, incluindo hospitais, unidades de pronto atendimento, CAPS, coleta de lixo e o Parque RJ Nosso Sonho.

O Restaurante do Povo abrirá na segunda (16) e quarta-feira (18), oferecendo café da manhã e almoço. As unidades de urgência e emergência, como UMPAs, prontos-socorros, maternidade e emergência de saúde mental, funcionarão 24h. Hospitais de retaguarda e clínicas atenderão apenas pacientes agendados.

Todas as demais unidades de saúde, atenção primária e especializada estarão fechadas e retornam às atividades na quinta-feira (19).

Correios

Por causa do ponto facultativo, concedido nos dias de Carnaval, as unidades do Correio, não irão operar na segunda (16) e terça-feira (17). Os trabalhos serão retomados na quarta-feira (18), a partir das 12h.

Enel

Funcionários da Enel Rio, como atendentes, operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros trabalharão normalmente entre sábado (14) e terça-feira (17). As lojas de atendimento da Enel, estarão fechadas, e voltarão a receber o público na Quarta-feira de Cinzas (18), das 12h às 16h.

Bancos

As agências bancárias de São Gonçalo e Niterói estarão fechados na segunda (16) e terça-feira (17). As atividades retornarão ao normal na Quarta-feira de Cinzas (18), a partir das 12h com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências. Nas localidades onde as agências fecham tradicionalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, garantindo o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.

Transportes públicos

MetrôRio

Durante o Carnaval, o MetrôRio funcionará 24h por dia, a partir das 5h de sexta-feira (13) até meia-noite de Quarta-feira de Cinzas (18). No sábado, no dia do Desfile das Campeãs, o MetrôRio volta a atender a população na madrugada e se estende até às 23h de domingo (22).

Entre os dias sexta (13) e quarta-feira (18), o Posto de Gratuidade, situado na Estação Central do Brasil/Centro, não funcionará. O atendimento será normalizado na quinta-feira (19).

Barcas

No sábado (14), domingo (15) e terça-feira (17), as barcas da Linha Arariboia terão intervalos de 15 minutos, com viagens extras nos horários de 7h às 10h e das 12h às 15h. Durante esses dias, as Linhas Charitas e Cocotá não irão circular, mas Paquetá funcionará com grade circular de fim de semana e feriado.

Na segunda-feira (16), a Linha Arariboia terá intervalo de 20 minutos nos horários das 7h às 20h e das 12h às 15h. Enquanto isso, a Linha Charitas terá intervalo de 3 minutos, com a última viagem programada para sair às 19h da Praça XV e às 19h30 deixando Charitas. Neste dia, a Linha Cocotá não funcionará.

Na Quarta-feira de Cinzas (18), as linhas Arariboia, Charitas e Paquetá, vão realizar o transporte marítimo com horário regular de dia útil. Porém, a Linha Cocotá, terá operação especial, sentido Cocotá/Praça XV nos seguintes horários, 7h, 8h e 10h20 e da Praça XV/Cocotá às 17h30, 18h40 e 19h50.