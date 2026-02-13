Turma da Maloca mantém viva a tradição do Carnaval raiz em São Gonçalo

Faltam poucos dias para a maior festa popular do Brasil: o Carnaval. Por isso, muitos blocos já estão saindo às ruas e arrastando multidões. Porém, a folia não se resume apenas a blocos e trio elétricos; há também os tradicionais desfiles das “Turmas”. Em São Gonçalo, a Turma da Maloca mantém a alegria do Carnaval presente entre os moradores do bairro Jardim Califónia, que deu nome ao grupo. O próximo desfile vai ocorrer nesta sexta-feira (13).

Cada ano a sede da Turma da Maloca tem nova pintura de acordo com o tema | Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

A Turma da Maloca foi criada por Adriano da Silva Matos, em 2022, com a intenção de manter viva a cultura do Carnaval no bairro onde mora e construiu família. Apesar de os foliões serem muito conhecidos na região, algumas pessoas ainda desconhecem a origem do nome do grupo, seja pelo termo “Maloca”, seja pelo termo “turma”, que também não costuma ser muito utilizado.

“O desejo era resgatar a cultura do Carnaval, e a turma tem esse nome porque Maloca é como é conhecido o bairro onde eu moro desde a infância. [...] Um bloco geralmente tem os abadás, desfila em lugares definidos, além de ter um número maior de pessoas, e qualquer um pode participar com a fantasia que quiser. A turma possui componentes próprios; muitos são formados por familiares e amigos. As fantasias possuem temas que são decididos em reunião. Além disso, todos na turma usam a mesma fantasia”, explicou o idealizador do grupo, Adriano Matos, de 47 anos.

Ainda segundo Adriano, é perceptível que os foliões gonçalenses têm buscado o carnaval raiz.

“Em São Gonçalo está crescendo o desejo de resgate do carnaval raiz; porém, as fantasias de bate-bola são mais tradicionais no Rio de Janeiro”, disse.

Um dos grandes destaques da Turma da Maloca são as fantasias, que são confeccionadas durante o ano por diversos profissionais, e o muro da sede, que, todo Carnaval, é pintado com o novo tema.

“As fantasias são preparadas ao longo do ano, com a participação de diversos profissionais, como costureiros, artesãos, desenhistas, entre outros. Cerca de 80% da construção da fantasia é feita no próprio barracão”, comentou Adriano.

Entre tradição, criatividade e união, a Turma da Maloca fortalece o Carnaval raiz em São Gonçalo | Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

A próxima vez que a Turma da Maloca for às ruas será na noite desta sexta-feira (13), e irá rodar a região e outras localidades do Rio de Janeiro. O tema deste ano está de acordo com a ideia de “medo” das famosas sextas-feiras 13, mas as fantasias só serão reveladas no momento em que o grupo for às ruas.

“O tema é decidido em reunião com os membros do grupo. Como a saída será em uma sexta-feira 13, o tema escolhido foi ‘Morte’. No dia da saída, a turma passa na rua da sede da Turma da Maloca. Depois, ao longo do Carnaval, o grupo vai a diversos bairros de São Gonçalo e ao Centro do Rio de Janeiro”, disse Adriano.





Os foliões podem acompanhar a Turma da Maloca na próxima sexta-feira (13) Reprodução - Arquivo pessoal

O idealizador da Turma da Maloca aproveitou para fazer um convite aos foliões gonçalenses para curtir a folia juntos.

“Quem estiver interessado e gostar de curtir um bom carnaval em família, para aqueles que desejam apreciar um carnaval raiz, que valoriza a cultura do nosso país, é só curtir a Turma da Maloca”, convidou.

Caso queiram tirar algumas dúvidas sobre o trajeto e conhecer melhor o trabalho do grupo, podem acessar o perfil @turmamaloca_sg no Instagram.

