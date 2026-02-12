Vasco perde para o Bahia e sai de São Januário sob vaias
Tricolor baiano venceu por 1 a 0 com gol de Luciano Juba
O Vasco perdeu para o Bahia, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (11), em São Januário. Nos minutos finais e após a partida, a torcida vascaína perdeu a paciência e xingou o treinador Fernado Diniz.
O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio. Enquanto o Vasco tinha mais a posse de bola, o Bahia conseguia criar boas jogadas de ataque.
Aos 22, em jogada ensaiada, Luciano Juba recebeu cruzamento na entrada da pequena área e, de primeira, arrematou para o fundo das redes.
Com o resultado negativo, o Vasco se lançou ao ataque, principalmente no segundo tempo. Nos 45 minutos finais, o Cruzmaltino finalizou 12 vezes, mas não levou perigo ao gol de Ronaldo. O Bahia, por sua vez, finalizou apenas duas vezes, mas teve a melhor chance, novamente com Juba, que quase marcou seu segundo gol.
No fim da partida, irritada, a torcida do Vasco vaiou o meia Phillipe Coutinho. Após o apito final, o alvo de vaias e xingamentos foi o treinador Fernando Diniz.
Com a derrota, o Vasco segue com apenas 1 ponto ganho, na 18ª colocação, dentro do Z4. O Bahia chegou a 7 pontos e é vice líder da competição.