Carnaval 2026: Aaribóia Cyber Block é lançado no Carnaval de Niterói

Niterói ganha um novo bloco de carnaval, que já nasce conectado com o presente e o futuro. O Araribóia Cyber Block será oficialmente fundado no dia 12 de fevereiro, às 18h, no Bar Emcanta, na Praça da Cantareira, reunindo amigas e amigos da área de comunicação em uma celebração que mistura samba, inovação e identidade niteroiense.

Inspirado no cacique Araribóia, fundador da cidade, o bloco propõe uma releitura do espírito guerreiro para os tempos digitais, conectando tradição, tecnologia e criatividade. Todo o conceito artístico do Araribóia Cyber Block foi desenvolvido com assistência de Inteligência Artificial, desde a identidade visual até os projetos de camisas, estandarte, músicas e letras.

O grupo criou nove músicas autorais com apoio de IA, passeando por ritmos como samba, marchinha e reggae. Uma das versões traz uma homenagem singela ao craque Gérson, o Canhotinha de Ouro, ícone do futebol brasileiro.

A escolha da Cantareira reforça o simbolismo do bloco. A região está no centro da transformação urbana de Niterói, que avança na criação do primeiro Distrito de Economia Criativa e Inovação do Brasil, com restauração da histórica Estação Cantareira, implantação do Museu do Cinema Brasileiro e integração com universidades, startups e espaços culturais.

Com forte ligação com o samba, Niterói é berço de nomes como Ismael Silva, fundador da primeira escola de samba, e abriga agremiações de destaque como a Unidos do Viradouro, Acadêmicos de Niterói e a Acadêmicos do Cubango, além de manter desfiles tradicionais no Caminho Niemeyer, com muito sucesso, no Centro de Niterói. No dia da fundação do Araribóia Cyber Block, a Praça da Cantareira também recebe o Grito de Carnaval do Bloco Amantes da Estrela, com programação cultural, atividades infantis, samba e desfile. O Araribóia Cyber Block nasce como um manifesto carnavalesco: tecnologia com afeto, memória com inovação e carnaval como linguagem para pensar o agora e o que ainda vem.

Batismo do Bloco

O Araribóia Cyber Block será batizado pelo GRBC Filhos da Pauta, bloco tradicional do carnaval de Niterói que também tem o cacique Araribóia como 'madrinha'. Em 2026, o Filhos da Pauta celebra 40 anos de existência, comemorando a data no dia 22 de fevereiro, a partir das 16h, com uma roda de samba na Praça da Cantareira, em São Domingos, próxima ao Yorubar. O evento tem entrada gratuita e conta com o apoio do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro. Sob o enredo “Na Volta dos Onze Notáveis, Partiu Niterói”, o bloco reforça sua ligação histórica com a cidade, o samba e a comunicação, fortalecendo o diálogo entre tradição carnavalesca e novas agremiações.

Bloco Filhos da Pauta tem o intérprete Nego como convidado para o carnaval 2026. Ele foi homenageado pelo Sinddicato dos Jornalistas do Estado do Rio, em evento realizado no Clube Central | Foto: Divulgação GRBC Filhos da Pauta

O intérprete Nego, um dos mais laureados do Carnaval Brasileiro, é o grande convidado da agremiação, que também tem o cantor Eduzinho como intérprete oficial. O Filhos da Pauta foi homenageado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio, em evento realizado no Clube Central, no dia 10 de janeiro último.