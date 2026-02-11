Sol Vega é expulsa do 'BBB 26' por atitude violenta contra Ana Paula Renault

Antes de deixar a casa mais vigiada do Brasil, Sol Vega usou o Raio-X para falar sobre a briga generalizada desta quarta - Foto: Divulgação/Globo

Sol Vega está fora do 'BBB 26'. A veterana, que participou da edição do reality em 2004, foi desclassificada após um embate com Ana Paula Renault, em uma briga generalizada na manhã desta quarta-feira (11). Nesta tarde, o "big boss" comunicou a casa sobre o anúncio.

"Atenção a todos. Nós avaliamos as imagens da atitude da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do BBB 26."

Antes de deixar a casa mais vigiada do Brasil, Sol Vega usou o Raio-X para falar sobre a briga generalizada desta quarta, iniciada após Milena bater nas portas dos quartos da casa para acordar os participantes. Em seguida, a ex-participante deu sua versão sobre o atrito que levou à desclassificação.

No momento em que os participantes estavam na cozinha discutindo, Sol foi andando em direção a Ana Paula, segurou um dos braços da rival e gritou na cara dela. Ana Paula também reclamou de ter levado um pisão no momento.

