Princípio de incêndio atinge barracão da Acadêmicos do Grande Rio

Os carros e alegorias não foram atingidos pelas chamas - Foto: Reprodução

O barracão da escola Acadêmicos do Grande Rio, na Região Portuária do Rio, teve um princípio de incêndio na manhã desta quarta-feira (11).

Agentes do Corpo de Bombeiros que trabalham na Cidade do Samba e brigadistas foram os responsáveis pelo controle das chamas. O fogo já estava controlado por volta das 11h30. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos.

Os carros e alegorias da escola de samba não foram afetados, segundo informações da assessoria da Grande Rio.