Princípio de incêndio atinge barracão da Acadêmicos do Grande Rio
As chamas já foram controladas e não deixou vítimas
min de leitura | Escrito por Redação | 11 de fevereiro de 2026 - 13:51
O barracão da escola Acadêmicos do Grande Rio, na Região Portuária do Rio, teve um princípio de incêndio na manhã desta quarta-feira (11).
Agentes do Corpo de Bombeiros que trabalham na Cidade do Samba e brigadistas foram os responsáveis pelo controle das chamas. O fogo já estava controlado por volta das 11h30. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos.
Os carros e alegorias da escola de samba não foram afetados, segundo informações da assessoria da Grande Rio.