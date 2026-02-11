Bumbum na nuca: Conheça a harmonização que está transformando o corpo feminino

A harmonização glútea é um conjunto de técnicas avançadas que têm como objetivo melhorar o formato, volume, firmeza e proporção do bumbum - Foto: Divulgação

A harmonização glútea é um conjunto de técnicas avançadas que têm como objetivo melhorar o formato, volume, firmeza e proporção do bumbum - Foto: Divulgação

O corpo “perfeito” para desfilar na Sapucaí não é mais exclusividade das musas e rainhas de bateria. Cada vez mais, mulheres comuns recorrem à harmonização de glúteos para reduzir celulites, firmar a pele e recuperar a confiança. O procedimento estético, que também ganhou fama entre celebridades, mostra que autoestima pode ser para todos.



Para entender melhor o procedimento, O SÃO GONÇALO conversou com a farmacêutica pós-graduada em Estética Avançada, Aline Guimarães, que atua na área há 10 anos.

A especialista explica que a harmonização no glúteo, ou preenchimento, consiste na aplicação de bioestimulador de colágeno, ativos para melhorar a qualidade da pele e, por fim, ácido hialurônico, utilizando técnicas que visam valorizar o formato do glúteo sem comprometer a naturalidade e a estrutura corporal da paciente.

“A harmonização glútea é um conjunto de técnicas avançadas que têm como objetivo melhorar o formato, volume, firmeza e proporção do bumbum, mantendo sempre a naturalidade e respeitando o biotipo da paciente”, explica Aline.

A farmacêutica e especialista em Estética Avançada explica como o procedimento melhora o contorno, firmeza e volume do glúteo sem perder a naturalidade | Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

O procedimento pode ser utilizado para o tratamento de celulites e flacidez, fazendo com que a paciente tenha um glúteo mais “lisinho”, além de contribuir para o aumento dessa parte do corpo. Mas, para que a harmonização seja realizada de forma segura e atinja o resultado esperado pela paciente, a especialista explica como pode ser feito o primeiro passo do tratamento: a avaliação.

“Nas avaliações, eu vejo qual será o melhor tratamento para a paciente em relação à flacidez, às celulites, se falta somente volumização. Com isso, fecho o protocolo a ser realizado para começarmos o tratamento. Quando o glúteo da paciente não apresenta flacidez e/ou celulites, consigo, no mesmo dia, realizar o preenchimento e, logo, teremos um resultado único e final”, disse.

Ainda de acordo com Aline Guimarães, houve um aumento na procura pelo procedimento estético, principalmente próximo ao Carnaval, por causa da autoestima.

“Houve aumento, sim, a procura está maior, porque fica muito mais harmônico melhorar seu contorno, garantindo um visual satisfatório e, com isso, aumentando sua confiança e autoestima. O impacto é muito grande em relação ao aumento da sua autoestima, confiança e ao ato de se amar cada vez mais”, explicou.

Mulheres comuns confirmam os efeitos positivos da harmonização, que aumenta a confiança para usar roupas justas e biquínis | Foto: Divulgação

Recomendações após a harmonização no glúteo

Como qualquer intervenção médica, a harmonização no glúteo também exige certos cuidados para que não haja prejuízo no resultado final e na saúde da paciente. Como podem ser aplicadas substâncias diferentes, a depender da avaliação médica, os cuidados também serão diferentes, como a aplicação de pomadas e massagens na região dos glúteos.

“Quando eu vou realizar subcisão para tratar celulites fibrosas, que são mais profundas, e até as mais superficiais, eu as oriento a usar uma pomada chamada Trombofob, que ajudará no pós-subcisão, pois sempre haverá hematomas por causa do trauma das solturas das celulites, e isso ajudará a diminuí-los. Quando faço o uso de bioestimuladores de colágeno, a orientação no pós-procedimento é fazer bastante massagem para evitar que o produto fique acomodado e cause alguns nódulos, o que pode acontecer, mas é muito tranquilo e satisfatório. Já o ácido hialurônico, que é usado para volumização, a orientação é evitar, pelo menos por cinco dias, deitar de lado e evitar ficar muito sentada(o), para que o produto fique uniforme e não se desloque, mantendo o resultado em perfeito estado”, detalhou a especialista.

A especialista ainda ressalta alguns cuidados que as pacientes precisam ter ao se submeter à harmonização no glúteo. Segundo ela, não deve ser aplicado o polimetilmetacrilato, também conhecido como PMMA, uma substância proibida para preenchimentos. Além disso, é indicada a realização de exames para saber se a paciente se enquadra em casos não indicados para o procedimento estético, como pessoas com diabetes, doenças autoimunes, pacientes oncológicos, gestantes e lactantes.

O procedimento também é indicado para reduzir celulites e flacidez, contribuindo para a autoestima das pacientes | Foto: Divulgação

Harmonização aliada à autoestima

Pacientes confirmam que a harmonização nos glúteos afeta positivamente a autoestima e possibilita voltar a fazer coisas simples do dia a dia, como vestir uma calça jeans, que havia deixado de lado por razões como perda de peso.

“Perdi muito peso, e a flacidez me incomoda bastante. Daí resolvi tentar amenizar o problema. Melhorou bastante minha autoestima. Fiquei mais confiante em usar um biquíni, uma calça mais justa”, disse a paciente Sandra Garcia de Lima Silva, de 56 anos.

A paciente comentou que, apesar de o procedimento ser um pouco invasivo, não é doloroso, uma vez que é aplicado anestésico.

