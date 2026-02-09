Prédio residencial desaba no Engenho Novo e deixa quatro feridos

Na tarde deste domingo (8), um prédio residencial de dois andares desabou no bairro do Engenho Novo, na zona norte do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros mobilizou uma grande operação de resgate e quatro pessoas foram retiradas com vida dos escombros, de acordo com informações da corporação.

Moradores relataram que o desabamento ocorreu por volta das 17h40, na Rua Visconde de Itabaiana, após terem escutado um forte estrondo, rapidamente acionaram os bombeiros. Aproximadamente 40 militares de diferentes quartéis, incluindo unidades de Benfica, Vila Isabel e Méier, além de equipes especializadas do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) e do Grupamento de Operações Especiais (GOEsp), atuaram na ocorrência.

Os bombeiros conseguiram resgatar com vida quatro pessoas que ficaram sob os escombros. Elas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Salgado Filho. Três delas com ferimentos leves e uma com ferimentos moderados.

Por volta das 20h, os bombeiros confirmaram que não havia mais pessoas sob os escombros, mas as buscas continuaram por toda a madrugada para tentar encontrar cinco animais de estimação. Já na manhã desta segunda-feira (9), a corporação informou que resgatou um gato com vida e encontrou outros quatro bichos que não resistiram aos ferimentos.