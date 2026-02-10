Brasileiro selecionado pela ONU entre mais de 8 mil projetos leva educação empreendedora a escolas públicas do Rio

Selecionado pela UNESCO/ONU entre mais de 8 mil projetos de todo o mundo, o petropolitano Tales Gomes, de 38 anos, vai levar educação empreendedora, tecnologia e interculturalismo a cinco escolas públicas do Rio de Janeiro e de Petrópolis. Criador do Trilhar Labs, ele está entre os 50 jovens líderes globais escolhidos pelo programa Jovens pela Paz, da UNESCO, que destinou US$ 10 mil para a iniciativa.

A partir do dia 23 de fevereiro, 300 alunos entre 11 e 17 anos serão beneficiados pelo projeto, que será implementado em escolas públicas da capital e da Região Serrana. No Rio, duas das três unidades já foram definidas: as escolas da FAETEC em Quintino e Marechal Hermes, na Zona Norte.

O Trilhar Labs é a vertente social de um programa de educação empreendedora que Tales já aplica em instituições privadas e se baseia em três pilares: tecnologia, educação financeira e empreendedorismo.

O curso é estruturado em 10 aulas de duas horas, com foco no desenvolvimento de habilidades práticas e pensamento crítico.

“O objetivo central é desenvolver protagonismo juvenil, pensamento crítico e capacidade de ação responsável, especialmente em contextos de desigualdade social. Acredito que o empreendedorismo é um caminho para a transformação social porque gera oportunidade de trabalho e renda”, afirma Tales Gomes.

O primeiro módulo do projeto é dedicado à interculturalidade e inovação social, estimulando trocas sobre as diferentes realidades dos estudantes para a identificação coletiva de problemas em suas comunidades. No segundo bloco, os alunos aprendem conceitos de empreendedorismo prático, utilizando ferramentas como o Business Model Canvas para transformar ideias em modelos de negócio viáveis.

O percurso formativo se encerra com um treinamento de pitch, no qual os participantes apresentarão seus projetos de impacto social para uma banca avaliadora, em uma dinâmica inspirada no programa americano Shark Tank.

Trajetória de impacto e inovação

Natural de Petrópolis (RJ), Tales Gomes ganhou projeção nacional em 2016 ao integrar a lista Forbes Under 30, ao lado do sócio Felipe Dias. O reconhecimento veio com a startup Plataforma Saúde, negócio de impacto social voltado ao combate às doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), responsáveis por 74% das mortes no Brasil.

A startup desenvolveu um kit portátil de diagnóstico rápido, capaz de realizar testes em até 20 minutos, com custos entre R$ 10 e R$ 50, ampliando o acesso a exames preventivos. O projeto chegou a ser apresentado no Shark Tank Brasil e, posteriormente, foi vendido.

Filho do primeiro diretor do CIEP Meireles, Tales teve contato precoce com a área educacional. Sua formação inclui estudos em Regência pela UFRJ, uma bolsa Fulbright nos Estados Unidos, onde cursou Gestão de Projetos no Kirkwood College, além de um mestrado em Gestão e Estratégia pela UFRRJ. Atualmente, é mestrando em Informática na UFRJ, com foco em bem-estar digital.

Hoje, atua como voluntário de inovação do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e coordena o Projeto Pista (Parque de Inovação Social Tecnológica e Ambiental), iniciativa da SEAS (Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Rio, em parceria com a Faperj e a ONU para implantação de parques tecnológicos em comunidades. Ele também foi Diretor de Tecnologia de Petrópolis até setembro de 2025.