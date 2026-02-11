De Tribobó, SG, para o Brasil: Influenciador Paulo Victor de Melo soma quase 5 milhões de seguidores nas redes sociais

O influenciador Paulo Victor de Melo cativou seu público com seus bordões e personagens - Foto: Enzo Britto

O influenciador Paulo Victor de Melo cativou seu público com seus bordões e personagens - Foto: Enzo Britto

Aos 22 anos, Paulo Victor de Melo já é um dos nomes mais comentados entre os jovens influenciadores. Natural de Tribobó, em São Gonçalo (RJ), ele chegou recentemente a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram e ultrapassa 3,3 milhões no TikTok, números conquistados com muito humor, personagens marcantes e um carisma que conquistou a internet.

Em entrevista a O SÃO GONÇALO, o influenciador contou sobre sua trajetória na internet, como começou seus primeiros posts e o novo capítulo musical na sua carreira.

Do sonho de modelo ao universo dos bordões

Paulo começou sua jornada digital em 2018, ainda como modelo. As primeiras fotos posadas e tímidas, surgiram no Instagram, onde ele alimentava o sonho de seguir carreira no mundo da moda. A pandemia, porém, interrompeu seus planos.

“Fiquei frustrado, mas sabia que não podia parar”. Foi então que o influenciador encontrou outro caminho: transformar a vida acadêmica em conteúdo.

A chegada do TikTok mudou tudo. Enquanto experimentava vídeos simples, o público começou a comentar sobre seu físico, chamando-o de “corpo vegano”. A brincadeira virou marca registrada. Hoje, os seguidores reconhecem facilmente seus bordões:

“Tudo vegano!” – usado para elogiar, celebrar ou exaltar algo positivo.

“Carnívoro!” – reservado para tudo o que é negativo.

“Quero comer, quero comer!”, inspirado no fato de ser taurino, signo famoso pelo apetite. “A voz do vídeo é minha mesmo. Vivo com fome”, brinca.

Foi com esse estilo irreverente que Paulo adotou a persona que hoje domina seus vídeos: o “Lord Farquaad, macho alfa da internet”, como seus seguidores brincam com ele na internet.

A avó como inspiração e o renascimento no TikTok

Apesar da leveza que mostra nos vídeos, sua trajetória tem marcas profundas. A primeira conta do TikTok chegou a ser banida, e nesse mesmo período sua avó, grande incentivadora, faleceu de Covid-19. A perda o abalou profundamente.

“Eu não consegui nem me despedir. Fiquei um ano afastado da internet”, relembra.

Mesmo em meio ao luto, foi o incentivo dela que o fez recomeçar. No mesmo dia em que havia recebido apoio da avó, criou uma nova conta. Os vídeos ainda eram gravados pelo irmão, já que nem tripé ele tinha.

Da tia da cantina aos personagens da escola

Com apenas R$ 60 emprestados pela mãe, Paulo comprou três perucas na internet, pegou uma camisa velha e criou o vídeo que mudaria seu destino: a famosa “tia da cantina fazendo strogonoff”, seu primeiro vídeo a viralizar.

O sucesso o motivou a expandir seus personagens, inspirados em experiências de adolescência na escola pública: como a coordenadora, a tia da cantina, e os colegas. Tudo nascia do que ele tinha vivido.

Após a morte da avó, Paulo se afastou da internet e iniciou a faculdade de Educação Física, e logo entrou na academia. O resultado começou a aparecer, e a vontade de voltar ao mundo digital também.

“Queria meu biscoito de volta”, brincou.

Ele passou a gravar vídeos de treino, rotina alimentar e evolução corporal. Foi aí que surgiu o seu novo personagem: o macho alfa vegano. O novo estilo viralizou rapidamente, especialmente com o vídeo em que testa a dieta de Gracyanne Barbosa, somando mais de 30 milhões de visualizações.

Carreira musical

Entre um treino e outro, Paulo deu um novo grande passo: o lançamento de seu primeiro clipe musical. Lançada em dezembro, a música segue sua identidade: estética “macho alfa”, energia vegana, clima de verão e ritmo de carnaval. No youtube, o clipe de 'Tcheca' atingiu mais de 45 mil visualizações.

“Eu vivo um sonho. Me emociono quando olho onde cheguei. Hoje posso ajudar minha família e me divertir com meu trabalho”, diz.