Casa Brasil chega a marca de 65 mil visitantes e mantém programação gratuita no Carnaval

A expectativa é de que o espaço se consolide como um ponto de encontro entre arte e Carnaval - Foto: Divulgação

O Carnaval está chegando e a Casa Brasil abre suas portas com entrada gratuita para os foliões amantes da arte. O equipamento cultural, apresentado pelo Ministério da Cultura e Petrobras, vai manter o espaço em funcionamento normal - de terça a domingo, das 10h às 17h - oferecendo uma alternativa cultural para quem circula pelo Centro do Rio.

Localizada no Corredor Cultural da cidade, as mostras coletiva “Casa Brasil, a exposição” e a individual “Tarde do Fauno” já ultrapassaram a marca de 65 mil visitantes em pouco menos de três meses. A expectativa é de que o espaço se consolide como um ponto de encontro entre arte e Carnaval.

“Optamos por manter a Casa Brasil aberta porque queremos receber o folião, o turista internacional que vem conhecer nossa cultura e também promover um encontro das artes neste corredor cultural tão importante”, destaca Tania Queiroz, diretora da Casa Brasil.

Exposições ressaltam a arte brasileira

A Casa Brasil estará com a "Casa Brasil - A Exposição", que segue em cartaz até março e reúne obras de 57 artistas de todas as regiões do país, com linguagens e técnicas diversas. Os artistas foram selecionados por meio de chamada pública, reforçando o compromisso do projeto com a democratização do acesso e a diversidade da produção artística brasileira. Neste mesmo período, o espaço apresenta também “Tarde do Fauno”, exposição individual do artista Arthur Chaves.

Entre bailes e cortejos, o público que estiver pelo Centro do Rio durante o Carnaval terá a oportunidade de participar de oficinas, exposições, performances e encontros formativos.

“Aproveitamos o Carnaval ao mesmo tempo em que reafirmamos os equipamentos culturais como territórios de convivência, fortalecendo o encontro das artes”, afirma Jocelino Pessoa, diretor da V-Arte.

Nova fase na história da Casa

A Casa Brasil, centro cultural do Governo do Estado do Rio de Janeiro, vive uma nova fase após sua reestruturação realizada em parceria com a VARTE e viabilizada pelo Ministério da Cultura e pelo Governo Federal, por meio da Lei Rouanet, com patrocínio oficial da Petrobras. Contemplada pelo edital Novos Eixos – Ícones da Cultura Brasileira, a iniciativa concorreu com mais de 8 mil propostas e foi uma das contempladas no Programa Petrobras Cultural e reafirma a missão do equipamento de valorizar a produção artística nacional, ampliar o acesso e colocar a brasilidade no centro de sua atuação.