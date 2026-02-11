Atleta niteroiense de 14 anos representará o Brasil no Campeonato Europeu Kids de Jiu-Jitsu em Dublin

A jovem atleta Gabriela Muniz, de apenas 14 anos, vem se destacando como um dos principais talentos do jiu-jitsu de base brasileiro e irá representar a cidade de Niterói e o Brasil no Campeonato Europeu Kids de Jiu-Jitsu, que será realizado entre os dias 18 e 19 de abril, em Dublin, na Irlanda. A atleta já soma resultados expressivos no cenário competitivo e segue em preparação intensa para enfrentar alguns dos melhores nomes da nova geração do jiu-jitsu mundial.

Na federação internacional, a categoria Kids contempla atletas de até 15 anos. Gabriela compete na categoria Infanto-Juvenil 3 (Teen 3), faixa verde, peso Pluma (Light Feather). A participação no torneio internacional conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), que incentiva o desenvolvimento de jovens talentos e investe no esporte como ferramenta de inclusão, formação e oportunidade.

“Gabriela é um orgulho para Niterói. Ela representa disciplina, dedicação e o poder transformador do esporte na vida dos nossos jovens. A Prefeitura segue investindo e apoiando talentos como ela, para que possam competir em alto nível e levar o nome da nossa cidade para o mundo”, destaca o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rubens Goulart.

O apoio recebido ao longo da trajetória esportiva de Gabriela também é ressaltado pela família da atleta. O pai, Alexandre Muniz, fala sobre a importância desse incentivo para o desenvolvimento da jovem no jiu-jitsu.

“Ver nossa filha tendo a oportunidade de competir e crescer no esporte que ela tanto ama e poder contar com o apoio da Prefeitura de Niterói é algo que enche nossos corações de gratidão. Esse incentivo faz toda a diferença, porque não é só sobre medalhas, é sobre sonhos, autoestima e futuro. Saber que ela não está sozinha e que a cidade acredita no seu potencial nos dá ainda mais força para continuar”, ressalta Alexandre.

A jovem se mostrou muito empolgada com a oportunidade, fruto da dedicação diária nos treinamentos.“Estou muito feliz por ter a oportunidade de disputar o campeonato europeu. Venho treinando forte todos os dias e quero dar o meu melhor para representar minha cidade, minha equipe e meu país. É um sonho competir fora do Brasil e vou lutar por um grande resultado”, ressalta a atleta Gabriela.

A jovem acumula um histórico impressionante de conquistas no jiu-jitsu de base, destacando-se consistentemente no cenário nacional e internacional. Entre seus resultados mais expressivos, a atleta coleciona três títulos mundiais: o 1º lugar no Mundial ISBJJ em 2023, o 1º lugar no Mundial CBJJO em 2024 e mais um 1º lugar no World ISBJJA em 2025. Sua performance também a colocou em destaque nos rankings, alcançando o 1º lugar no Ranking ISBJJA em 2024 e o 2º lugar no Ranking IBJJF em 2025, demonstrando sua posição entre os principais nomes de sua categoria.