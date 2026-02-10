Império de Charitas é campeã do Carnaval de Niterói

Com o enredo 'Mestre Pablo: O sonho de um menino!', a Império de Charitas desfilou com organização, canto forte e um belo conjunto de cores - Foto: Prefeitura de Niterói

A Império de Charitas se sagrou campeã do Grupo Especial do Carnaval de Niterói. A escola da zona sul da cidade conquistou 179,7 pontos na apuração, ficando com quase meio ponto a frente da vice-campeã. A Folia da Viradouro ficou em segundo lugar e a Souza Soares fechou o 'pódio', em terceiro.

Com o enredo 'Mestre Pablo: O sonho de um menino!', a Império de Charitas desfilou com organização, canto forte e um belo conjunto de cores em fantasias e alegorias.

Em segundo lugar, ficou a Folia da Viradouro, seguido por Souza Soares e Alegria da Zona Norte.

Na última colocação e rebaixada para o grupo de acesso (Séria Ouro) ficou a Sabiá, que contabilizou 176,5 pontos.