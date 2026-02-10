Novos membros do Conselho Municipal de Esporte e Lazer de São Gonçalo tomam posse

Tomam posse novos membros do Conselho Municipal de Esporte e Lazer de São Gonçalo - Foto: Jonnathan Smith

Tomam posse novos membros do Conselho Municipal de Esporte e Lazer de São Gonçalo - Foto: Jonnathan Smith

Na manhã desta terça-feira (10), a Câmara Municipal de São Gonçalo sediou a sessão solene de posse dos novos conselheiros do Conselho Municipal de Esporte e Lazer (CMEL). A cerimônia consolida um importante avanço institucional para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao esporte e ao lazer no município.

O ato solene destacou a relevância da representatividade e da cooperação entre governo e sociedade civil na formulação de estratégias que impactam diretamente a comunidade esportiva e a população em geral.

Segundo o secretário municipal de Esporte e Lazer, Bruno Porto, que também integra o colegiado como conselheiro titular representante da pasta, o conselho é um espaço fundamental de diálogo democrático.

“O conselho é a maior instância de participação do município hoje, com representações da sociedade civil e do poder público. São seis segmentos da representação social e seis do poder municipal, para que a sociedade se sinta presente no conselho e possa discutir com o poder público as políticas públicas da cidade”, afirmou.

Foram eleitos representantes de seis segmentos da sociedade civil: modalidades de esporte individual; esporte coletivo; clubes e escolinhas esportivas; entidades de classe, conselhos profissionais, sindicatos ou associações de profissionais de Educação Física; rede privada de ensino; e academias, estúdios ou centros de treinamento.

Entidades titulares eleitas:

Federação de Kickboxing do Estado do Rio de Janeiro (FKBERJ), Instituto FELP, Embaixadores Social Clube, Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (CREF1), Ser Educação Infantil Ltda, Academia Arte Brasil de São Gonçalo Ltda.

Entidades suplentes eleitas:

Associação Kung Fu – Garra de Águia Gonçalense, Instituto Usina Social, Instituto Brasil Integrado, Liga Gonçalense de Desportos, Instituto Abraço Coletivo, Tupã SG Academia de Ginástica Ltda.

Conselheiros empossados – Sociedade Civil:

-Esporte individual – FKBERJ (Titular: Capitulino Gomes da Silva Filho, Suplente: Fabiana da Cunha Almeida)

-Esporte coletivo – Instituto FELP (Titular: Fabio Leonardo Cardoso Loreti, Suplente: Clevio Alves Neto)

-Clubes e escolinhas esportivas – Embaixadores Social Clube (Titular: Mário Teixeira do Nascimento, Suplente: Felipe Silva de Souza)

-Entidades de Educação Física – CREF/1 (Titular: Ana Paula Mayrink Nascimento de Lucena, Suplente: Erika Lobo da Silva)

-Rede privada de ensino – Ser Educação Infantil Ltda (Titular: Bethânia Goulart Campos Paiva, Suplente: Leonardo Soares Paiva)

-Academias e centros de treinamento – Arte Brasil (Titular: Murilo Martins de Oliveira Júnior, Suplente: Thayane Cardoso de Oliveira)

Conselheiros empossados – Poder Público Municipal:

-Representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL (Titular: Bruno Porto de Almeida, Suplente: Alex Santos Silva)

-Representante da Subsecretaria Municipal de Fiscalização da SEMEL (Titular: Diego Andrade Busquet, Suplente: Jorge Terthius Guimarães)

-Representante da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo – FAELSG (Titular: Aline da Costa Fontes, Suplente: Luciano Agrize Zurutuza)

-Representante da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil – SEMSADC (Titular: Patrick de Lima Ferreira, Suplente: Bruno Nascimento de Freitas)

-Representante da Secretaria Municipal de Educação – SEMED (Titular: Andrea dos Santos Vianna, Suplente: Roberto Carlos de Souza Chagas)

-Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS (Titular: Milene de Oliveira Costa, Suplente: Felipe Costa Oliveira).