Gracyanne Barbosa apaga tatuagem íntima com o nome de Belo

Separada de Belo desde abril de 2024, Gracyanne Barbosa finalmente decidiu apagar a tatuagem íntima que fez em homenagem ao pagodeiro em 2008, quando ainda eram casados. A musa fitness iniciou as sessões a laser para remover o nome do cantor da região do bumbum.

Um registro nas redes sociais foi publicado pela profissional responsável por apagar a tatuagem. "Remover o nome do Belo da Gracyanne não foi fácil, porque além de profissional, sou fã desses dois! Mas tattoo passa, procedimento resolve e a música continua", escreveu esteticista.

Além disso, Gracyanne também tem uma outra tatuagem escrita "Belo, eu te amo", e na época, o cantor tatuou a mesma frase com o nome dela.



A decisão de remover a tatuagem veio após a musa fitness iniciar um novo relacionamento. No início do ano, ela começou um namoro com o empresário Gabriel Cardoso.