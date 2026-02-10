Estudante esfaqueada em São Gonçalo tem pneumonia e segue em coma induzido

Alana apresentou um quadro de pneumonia leve, e o acompanhamento médico segue sendo feito “um dia de cada vez” - Foto: Divulgação

Alana apresentou um quadro de pneumonia leve, e o acompanhamento médico segue sendo feito “um dia de cada vez” - Foto: Divulgação

A estudante Alana Anísio Rosa, de 20 anos, esfaqueada dentro de casa na última sexta-feira (06), no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, permanece internada em estado estável, porém em coma induzido. De acordo com a mãe da jovem, Jaderluce Anísio de Oliveira, Alana apresentou um quadro de pneumonia leve e o acompanhamento médico segue sendo feito “um dia de cada vez”.

Ainda conforme a família, a estudante já recebeu nove bolsas de sangue desde que deu entrada no hospital. A unidade de saúde faz um apelo por doações de sangue para reposição do estoque.

Alana foi gravemente ferida após sofrer mais de 15 facadas durante um ataque cometido por um homem que, segundo relatos, a perseguia há meses. O agressor teria invadido a residência da estudante após ela rejeitar suas investidas. Durante esse período, ele enviava presentes anônimos, como flores e bombons, e frequentava a mesma academia que a vítima.

Segundo uma amiga de Alana, o comportamento do suspeito causava medo. “Ele olhava estranho para ela quando se encontravam na academia”, relatou.

Ao descobrir a autoria das entregas, Alana, que fazia pré-vestibular para medicina, agradeceu por meio de uma mensagem no Instagram, mas deixou claro que estava focada nos estudos e não tinha interesse em relacionamento, apenas em manter uma convivência respeitosa. Após essa resposta, o comportamento do homem teria se intensificado.

Relatos apontam que o suspeito passou a vigiar os horários da estudante e tentou invadir a casa dela no dia anterior ao crime. Na ocasião, ele pulou o muro, mas foi impedido pela presença do cachorro da família. Alana chegou a perceber alguém no quintal, mas, sem os óculos, pensou se tratar de uma criança tentando pegar uma bola.

A mãe da jovem afirma que a filha nunca teve qualquer relacionamento com o agressor. “Eles nunca tiveram nada, ele cismou com ela”, disse Jaderluce.

O suspeito, Luiz Felipe, passou por audiência de custódia no domingo (08), quando a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva. Na decisão judicial, foi destacado que a vítima não tem condições de prestar depoimento no momento e que sua segurança poderia ser comprometida caso o acusado fosse colocado em liberdade.