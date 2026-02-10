Cantora Melody fica presa em alagamento no Rio de Janeiro e precisa abandonar o carro

A cantora Melody, de 19 anos, precisou abandonar o carro na noite dessa segunda-feira dia (9), ao ficar presa em um alagamento no Rio de Janeiro. As fortes chuvas que afetaram a cidade provocaram diversos pontos de alagamentos espalhados pela cidade, a artista precisou abandonar o veículo na região de Rocha Miranda, na Zona Norte.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Melody mostrou a situação do carro alugado para ser utilizado na viagem de São Paulo ao Rio. Ela estava acompanhada de familiares e amigos, sem opção, o grupo precisou seguir a pé em busca de abrigo. Segundo ela, o grupo foi acolhido por um morador da região, que se ofereceu para levá-los até o destino, enquanto os pertences permaneceram no veículo.

Diante da situação, a artista entrou em contato com o cantor Pedro Sampaio para avisar que se atrasaria para uma ação profissional que fariam juntos.