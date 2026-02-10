Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Duas pessoas ficam feridas após choque elétrico durante alagamento em Copacabana

A Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros foram acionados

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 10 de fevereiro de 2026 - 13:42
O momento em que duas pessoas levam choque em um poste em Copacabana
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que duas pessoas levam choque em um poste em Copacabana, na noite dessa segunda-feira (9). Durante um temporal que invadiu a cidade do Rio de Janeiro, além dos transtornos no trânsito, as chuvas intensas provocaram diferentes pontos de alagamentos.

Um homem e uma mulher que passavam pela esquina da Rua Santa Clara e da Avenida Nossa Senhora de Copacabana precisaram de socorro, a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros foram acionados.

Apesar do susto e da gravidade da situação, a guarda informou que ambos tiveram ferimentos moderados, mas receberam atendimento médico e se recuperam bem.

