Duas pessoas ficam feridas após choque elétrico durante alagamento em Copacabana

O momento em que duas pessoas levam choque em um poste em Copacabana - Foto: Reprodução/Rede Sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que duas pessoas levam choque em um poste em Copacabana, na noite dessa segunda-feira (9). Durante um temporal que invadiu a cidade do Rio de Janeiro, além dos transtornos no trânsito, as chuvas intensas provocaram diferentes pontos de alagamentos.

Um homem e uma mulher que passavam pela esquina da Rua Santa Clara e da Avenida Nossa Senhora de Copacabana precisaram de socorro, a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros foram acionados.

Apesar do susto e da gravidade da situação, a guarda informou que ambos tiveram ferimentos moderados, mas receberam atendimento médico e se recuperam bem.