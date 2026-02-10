Duas pessoas ficam feridas após choque elétrico durante alagamento em Copacabana
A Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros foram acionados
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que duas pessoas levam choque em um poste em Copacabana, na noite dessa segunda-feira (9). Durante um temporal que invadiu a cidade do Rio de Janeiro, além dos transtornos no trânsito, as chuvas intensas provocaram diferentes pontos de alagamentos.
Um homem e uma mulher que passavam pela esquina da Rua Santa Clara e da Avenida Nossa Senhora de Copacabana precisaram de socorro, a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros foram acionados.
Apesar do susto e da gravidade da situação, a guarda informou que ambos tiveram ferimentos moderados, mas receberam atendimento médico e se recuperam bem.