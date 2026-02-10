Chuva transforma rua de Itaboraí em risco para moradores

Após uma intensa chuva, que atingiu Itaboraí, na noite deste domingo (8), moradores da Rua Álvaro Laurindo de Oliveira, no bairro João Caetano Itambí, em Itaboraí, precisam conviver com poças de água por quase toda a extensão da via, além de animais peçonhentos, que oferecem risco à segurança dos moradores.



Segundo denúncias, os alagamentos voltam a ocorrer sempre que chove, e os moradores reclamam do silêncio da Prefeitura de Itaboraí, que ainda não apresentou soluções para o problema. Agora, eles precisam também redobrar os cuidados com cobras são arrastadas para a rua pelo acúmulo de água.

Cobras são arrastadas para a rua pelo acúmulo de água | Foto: Divulgação

Leia também:

Acidentes nos dois sentidos da Ponte Rio-Niterói complicam o trânsito na manhã desta segunda-feira (09)

Escola de Música e Cidadania abre inscrições para aulas gratuitas em Itaboraí, São Gonçalo e Niterói



“Ontem, a minha rua ficou completamente alagada e uma cobra apareceu no meio da rua, colocando todos em risco. A prefeitura ignora nossos pedidos de asfalto e drenagem”, disse a moradora Letícia Lima, de 28 anos.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Letícia reside na rua desde que nasceu e, segundo ela, a formação de poças de água de chuva sempre aconteceu e se tornou comum para os moradores. Tentando resolver o problema, os moradores se reuniram, na semana passada, para cavar uma vala e permitir que a água escorresse, o que infelizmente não surtiu efeito.

“Isso acontece toda vez que chove. Esse vídeo é dos moradores tentando abrir uma vala na semana passada para a água da chuva escorrer, mas não adiantou. Com a chuva de ontem, a rua alagou novamente, só que agora trazendo animais peçonhentos também”, contou a moradora.





Moradores cavam vala para escorrer água da chuva Reprodução - Arquivo Pessoal

Autor: Reprodução - Arquivo Pessoal

Pela situação ocorrer com frequência, os moradores tentaram algumas vezes acionar a Prefeitura de Itaboraí e um vereador da localidade para tentar realizar as obras necessárias; entretanto, até o momento, nenhuma atitude foi tomada e os moradores seguem em busca de ajuda.

“Olha, não temos uma resposta oficial porque a Prefeitura não disponibiliza canais claros de atendimento. Os números de WhatsApp divulgados não funcionam. Minha mãe chegou a tentar contato com um vereador da região, mas não teve nenhum retorno até agora. Ou seja, estamos abandonados e sem ninguém para registrar o protocolo”, relatou a moradora.





Rua alaga após forte chuva em Itaboraí Reprodução - Arquivo Pessoal

Autor: Reprodução - Arquivo Pessoal

A Prefeitura de Itaboraí foi questionada sobre as medidas que serão adotadas para evitar novos alagamentos na rua e sobre os procedimentos a serem seguidos caso apareçam cobras durante essas situações, mas até o momento não houve resposta.



*Em atualização

Sob supervisão de Marcela Freitas