Chuva forte continua no Rio nesta terça-feira (10)

As fortes chuvas atingiram todo o estado e deixaram uma rua de Piedade, na Zona Norte do Rio, alagada - Foto: Reprodução - TV Globo

Após o estado do Rio ficar embaixo d’água por causa da forte chuva desta segunda-feira (9), a previsão do tempo não é nada animadora, pois há a chance de mais um dia de chuva forte nesta terça-feira (10), entretanto, com um volume menor. As pancadas de chuva podem ocorrer de forma isolada ao longo da manhã, enquanto durante a tarde podem aumentar e atingir mais regiões.

As regiões que estão previstas para receber maiores volumes de chuva são Paraty e Resende, na área sul do estado. Essas localidades podem ser atingidas por até 50 mm. Já, na Região Metropolitana, o volume esperado é de 30 mm.

A capital terá a temperatura máxima de 30ºC, portanto, os cariocas ainda sofrerão com a sensação de abafamento. Nas cidades vizinhas, Niterói e São Gonçalo, a previsão é parecida, com máximas que podem chegar a 29ºC.

Estágio 3 no Rio de Janeiro

A Região Metropolitana sofreu mais uma vez com fortes chuvas e alagamentos na segunda-feira (9). Duas pessoas ficaram feridas depois de serem vítimas de choques em Copacabana.

A cidade do Rio de Janeiro, por volta das 19h24, entrou no Estágio 3, de uma escala de cinco, que avalia uma ou mais ocorrências que atingiram o município, atrapalhando a rotina dos moradores e trabalhadores. No início da madrugada, a capital retornou ao Estágio 2.