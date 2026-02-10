Barra Mansa: Chuvas provocam deslizamentos e morte

Na manhã desta terça-feira (10), uma criança de 5 anos morreu após ficar soterrada em um deslizamento de terra no bairro Siderlândia, em Barra Mansa, no Sul Fluminense. O pai da menina e sua irmã de 2 anos, também ficaram feridos na tragédia, que atingiu a casa da família, e seguem internados em estado estável. O deslizamento foi provocado pelas fortes chuvas que atingem todo o estado desde a última sexta-feira (6).

A criança ainda chegou a ficar internada em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia do município, mas acabou não resistindo. A mãe das meninas, que também estava no local no momento do deslizamento, não sofreu ferimentos.

O prefeito Luiz Antônio Furlani em nota, lamentou o ocorrido e manifestou apoio aos familiares, reforçando que a Prefeitura de Barra Mansa continuará oferecendo todo o apoio necessário. Segundo a Defesa Civil, o volume de água registrado no temporal desta madrugada teve 72mm e inundou diversos bairros de Barra Mansa em três horas.