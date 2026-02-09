Acidentes nos dois sentidos da Ponte Rio-Niterói complicam o trânsito na manhã desta segunda-feira (09)
Um dos acidentes, ocorrido no km 326, sentido Rio, deixou duas pessoas feridas
Dois acidentes ocorridos na Ponte Rio-Niterói na manhã desta segunda-feira (09), complicaram o trânsito nos dois sentidos da via.
Em uma das ocorrências, na altura do km 326, sentido Rio, um motociclista e o garupa sofreram uma queda na altura do Vão Central após o veículo escorregar na pista molhada.
Segundo as primeiras informações, ambos teriam sofrido ferimentos leves. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.
O segundo acidente ocorreu no km 333, sentido Niterói, e envolveu uma moto e um carro. A concessionária Ecovias Ponte ainda não divulgou detalhes sobre ambas as ocorrências, que provocaram lentidão intensa na travessia. No sentido Rio, o engarrafamento chegou a 42 minutos às 11h25, enquanto no sentido Niterói, 18 minutos.
Há reflexos do congestionamento também na Alameda São Boaventura, no Fonseca, na Avenida Jansen de Melo, no Centro e na BR-101, na altura da Contorno.
*Em atualização