Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e PROCON-RJ lançam campanha para proteger consumidores durante o Carnaval e reforçam combate a golpes e bebidas falsificadas - Foto: Reprodução/RioTur

Em meio à maior festa popular do país, o Carnaval, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e o PROCON-RJ lançaram a campanha “Consumidor Consciente 10 nota 10”, uma ampla mobilização que intensifica ações de fiscalização, orientação e atendimento direto ao público durante o verão e o período carnavalesco. A iniciativa tem como foco conscientizar a população sobre golpes e práticas criminosas que afetam diariamente os consumidores, além de ampliar o conhecimento sobre seus direitos em um momento marcado pela grande circulação de pessoas e turistas em todo o estado.

A campanha reúne ações educativas e de fiscalização em locais de grande concentração, como blocos de rua e o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, reforçando a presença da SEDCON e do PROCON-RJ nos principais pontos da festa. Um dos destaques é o lançamento de um novo canal exclusivo de atendimento ao consumidor, o Plantão do Consumidor no Carnaval, que funciona 24 horas por dia durante o período da folia. Por meio do WhatsApp (21) 4040-2970, os consumidores podem registrar denúncias e reclamações de forma rápida e direta.

"Nosso objetivo é estar onde o consumidor está, especialmente em um momento de grande movimentação como o Carnaval. Informação, fiscalização e atendimento ágil são fundamentais para prevenir abusos e garantir mais segurança para a população", afirmou o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca.

Outro ponto central da campanha é o Laboratório Itinerante do Consumidor, que circula pelos blocos de Carnaval e também marca presença no Sambódromo. Com um laboratório portátil de alta tecnologia, o equipamento é capaz de testar, em tempo real, bebidas com indícios de falsificação. O aparelho, de origem escocesa e comercializado pelos Estados Unidos, reúne as fórmulas originais dos principais destilados do mercado e faz a comparação com amostras coletadas durante as fiscalizações.

Durante o último fim de semana, em ações realizadas no sábado e no domingo, em blocos da Zona Sul e do Centro da cidade, cerca de 26 litros de bebidas falsificadas foram apreendidos e testados no local, evidenciando o risco que esse tipo de produto representa para a saúde do consumidor.

"A venda de bebidas falsificadas é uma prática criminosa que coloca vidas em risco. Nossa atuação é firme para retirar esses produtos de circulação e alertar a população sobre os perigos desse consumo", ressaltou Fonseca.

Além das ações de fiscalização, a campanha também aposta na informação como principal ferramenta de prevenção. Equipes da SEDCON e do PROCON-RJ estão distribuindo cartilhas educativas com orientações sobre direitos do consumidor relacionados a viagens aéreas e rodoviárias, hospedagem, compras e prestação de serviços, além de um material específico que ensina como identificar bebidas falsificadas. As cartilhas são entregues em diversos pontos da cidade, incluindo dois pontos de ativação na Marquês de Sapucaí durante os desfiles das escolas de samba.

A campanha “Consumidor Consciente 10 nota 10” reforça a atuação da SEDCON e do PROCON-RJ durante a folia para garantir segurança, informação e proteção ao consumidor, lembrando que Carnaval é diversão, mas também responsabilidade.