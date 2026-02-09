Moradora de Niterói bate na trave e quase leva o prêmio de R$ 1 milhão no programa 'O Domingão com Huck'

Carolina Fratane, de 38 anos, moradora de Niterói e grávida do seu segundo filho, chegou até a pergunta final do quadro ‘Quem Quer Ser Milionário’, no programa ‘O Domingão com Huck’ no último domingo (8). O momento foi de forte tensão e expectativa, mas a participante decidiu não arriscar a resposta e encerrou sua participação levando para casa R$ 500 mil.

A participante, que atua como perita forense, mostrou calma durante boa parte do jogo, mas na pergunta decisiva acabou tendo momentos de dúvida. Ela precisava identificar o nome do escultor responsável pela criação do rosto do Cristo Redentor, um dos monumentos mais famosos do mundo. As alternativas apresentadas incluíam nomes conhecidos da arte internacional, o que elevou a dificuldade da questão.

Luciano Huck, explicou as consequências de cada escolha, destacando que um erro faria Carolina deixar o programa com apenas R$ 100 mil, enquanto a desistência garantiria meio milhão de reais. Diante do dilema, Carolina optou por não seguir adiante e encerrou sua trajetória no quadro.