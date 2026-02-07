Começou!: Com altos e baixos, Niterói abre o maior Carnaval da história no Caminho Niemeyer

Finalmente chegou a hora do público conhecer o mais audacioso e imponente projeto da história do Carnaval de Niterói, aberto oficialmente na noite dessa sexta-feira (6), no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói. E foi realmente emocionante ver de perto tudo que se preparou pelos gestores, em termos de estutura, tecnologia e acomodação na área de desfiles, agora com percurso em linha reta.

Nem a chuva, que passou a ameaçar desde o início da noite, e que caiu em diferentes períodos, a partir da passagem da segunda, entre as oito escolas desfilantes, atrapalhou, mostrando que as escolhas dos organizadores, no conjunto da obra, foram realmente acertadas. O próprio fenômeno natural deve ter feito os gestores perceberem que é preciso encontrar formas de manter a pista sem grandes poças de água, talvez com a ação de equipes com rodos. Outro problema que preocupou os sambistas foi a falha grosseira durante na passagem da segunda escola, a Região Oceânica, por causa de um 'apagão' no sistema de som, problema ocorrido devido a queima de um gerador. Que os deuses do Carnaval ajudem e o problema não se repita.

Mas falando de samba, chegou a hora dos prognósticos para saber quem tem chances de levantar a taça, entre as oito desfilantes da recém criada Série Ouro, numa noite que mostrou contrates, em enredos variados. A Batistão com, organização, um belo conjunto de cores em fantasias de muito bom gosto e alegorias de encher os olhos, foi dormir com a sensação de que o título pode ir para o Barreto, com todo merecimento e as bençãos de São Jorge, o grande homenageado da escola em 2026. Mas que não se despreze a força da Cacique da São José, quem certamente fez a melhor apresentação de sua história, na continuidade de uma trajetória iniciada o ano passado, com o Título da Série C, numa impressionante revitalização, em anos com altos e baixos no Carnaval da cidade. O fato de abrir os desfiles, junto com agremiações acostumadas a estarem no acesso, não pesou.

A escola do Fonseca caprichou nos destalhes, num conjunto de cores impressionante, tanto nas fantasias como alegorias, tendo sempre como grande pilar o vermelho e branco, as sua tradicionais cores. O enredo sobre a vida e a obra de Arthur Maia, um carioca que fez de Niteroi sua grande paixão Niterói, também é o ponto forte da apresentação. A Sacramento, com a reedição do enredo 'Festa Profana', da União da Ilha, também fez bonito e o fato trazer samba antológico como hino provocou melhoria da performance em relação ao canto, um problema que sempre foi a 'pedra no sapato' nos anos anteriores.

Mas não deve-se esquecer das belas apresentações da Tá Rindo, Por Quê ( com enredo 'Njinga') e Garra da Ouro ('O líder Zé do Caroço'), devem estar entre as primeiras, numa disputa que deve ser acirrada também como a Combinados do Amor ('Ubuntu'). A Paraíso da Bonfim 'Acotirene'), com alegorias e fantasias razoáveis, também cumpriu seu papel. E não há como não cravar a Região Oceânica como favorita ao rebaixamento.

A escola, segunda a desfilar, pode até apresentar um recurso, alegando que a pane no sistema de som a prejudicou na reedição do enredo 'Festa Profana', apresentado pela União da Ilha do Governador no Carnaval de 1989. Mas o 'apagão' no sistema de som, por causa da queima de um gerador, na realidade, até mostrou que a escola tinha no canto o que havia de melhor em um conjunto de alegorias e fantasias simples e mal acabados. Resta saber o que a equipe gestora dos desfiles e as ligas das agremiações decidirão em relação a questão. Mas certamente vai ter 'chororô'!

Obrigatoriedades - Mas deve-se lembrar o que os sambistas mais experientes costumam fazer: esperar a abertura dos envelopes na apuração, para saber se o que se fez na pista de desfiles pode ser alterado, caso as escolas tenham deixado de cumprir alguma obrigatoriedade. Para isso, existe uma equipe específica, além dos jurados que vão fazer o julgamento nos quesitos artísticos.

Desfiles de hoje - E que a chuva não venha hoje. Em caso contrário, que haja processos para impedir que volumes de água não atrapalharem a passagem das escolas. E que o sistema de som funcione da melhor forma hoje, quando vão e apresentar as escolas do Grupo Especial. São Elas: Sabiá, Império de Araribóia, Império de Charitas, Alegria da Zona Norte, Souza Soares, Folia da Viradouro, Magnólia Brasil e Experimenta da Ilha da Conceição.