Escolas do Grupo Especial têm disputa acirrada no Caminho Niemeyer, em noite de fogos, e casa cheia

O dia 7 de fevereiro ficará marcado como o início de uma nova era nos desfiles oficiais do Carnaval de Niterói. E quem foi ao Caminho Niemeyer, no Centro, assistir a apresentação das oito escolas do Grupo Especial contemplou um espetáculo cheio de novidades, repleto de modernidade, tecnologia e sistema de iluminação deferenciado na passagem de cada uma da agremiações. Sabedoras desse momento de transformação, as escolas também procuraram caprichar em seus planos de desfiles, com alegorias mais imponentes, com efeitos de luz, além de até movimentos 'importados' do Carnaval de Parintins, e fantasias esteticamente mais luxuosas. Algumas agremiações até renovaram suas estruturas no barracão ocupado na antiga Estação ferroviária do Barreto.

Logo no início da noite, antes da passagem das escolas, foi apresentada a primeira novidade - uma grande qeima de fogos e um espetáculo de luzes e cores, onde até drones foram utilizados. Com esse 'cartão de visitas', tudo pronto para a passagem das agremiações, em uma noite que a chuva teimou em aparecer na apresentação das três primeiras agremiações. A chuva também acabou acentuou um problema que já se antevia na dispersão da área de desfiles: a retirada das alegorias, numa área de grama molhada, e com terra fofa, foi bastante trabalhosa, uma questão que a comissão de Carnaval avaliará, entre outras, para que a passarela Caminho Niemeyer esteja melhor ainda no Carnaval de 2027. Um dos pontos a ser discutidos pelos gestores é a passagem problemática da Região Oceânica, pela Série Prata, que foi prejudicada por um 'apagão' no carro de som, desfilando sob o canto dos comoponentes, por causa da queima de um gerador.

Desfiles - Mas em matéria de desfile, as oito agremiações mostraram o que já se previa e se materializou ainda na fase de preparação nos barracões, num nível que se elevou em quase tudo. A Sabia, campeã do antigo Grupo B (atual Série Ouro), não se intimidou com a responsabilidade de abrir o Carnaval. E o que se viu foi uma escola segura, compacta e vibrante, com movimentos em uma de suas alegorias. Na apresentação do enredo 'Tawapayaêra, a Mística Amazônica' , deverá estar entre as primeiras colocadas.

Já a Império de Império de Araribóia não foi muito feliz na apresentação do enredo Yva Oikó Rupi, havia contrates entre fantasias mais luxuosas e outras mais simples. Se o canto forte do carro de som liderado pelo experiente Alfredinho funcionou muito bem, o final da passagem da escola foi um pouco confusa - porque os componentes tiveram que acelerar no fim para evitar que o tempo de desfile 'estourasse'.

E veio a Império de Charitas, numa justa homenagem ao Mestre Pablo, com organização, canto forte e um belo conjunto de cores em fantasias e alegorias, a escola mostrou a força de quem deve disputar o título no Carnaval de 2026.

Já a alegria da Alegria da Zona Norte cumpriu bem o papel na apresentação do enredo 'A Benção Minha Mãe', porém alguns detalhes devem fazer a diferença na soma de pontos, em um desfile de contrastes - ora imponentes (abre-las), ora mais simples, na parte final. A grandiosidade também se diliu, porque o número de componentes, embora dentro do regulamento, não foi igual às que haviam passado, até então.

A Souza Souza, uma das mais tradicionais do Carnaval de Niterói, é quem deve dormir preocupada com o que apresentou no enredo 'Ipete Oxum'. A escola apresentou basicamente o mesmo plano de desfiles de algumas co-irmãs - tentando conciliar imponência na primeira parte, mas deixando a desejar no restante. O samba, extenso e com melodia enfadonha e repetitiva, também não foi plenamente cantando, prejudicando a fluência e a evolução, O conjunto geral de fantaisas, de acabamento simples, e número de componentes inferior às outras escolas também devem resultar na perda de décimos preciosos. Deve estar em posições intermediárias.

Mas temperatura subiu na apresentação da Folia da Viradouro, atual campeã do Grupo Especial. Bem vestida, organizada, imponente e com canto forte, a vermelha e branca de Santa Rosa se credenciou, com sobras a brigar por mais um título com o enredo 'Ao País e ao Respeitável Público: Dom Obá voltou. Resta saber o que os jurados vão interpretar para um pequeno problema na 'roda-maluca' do tripé que trazia uma coroa, logo na frente da escola e provocava dificuldades na locomoção da alegoria.

E o tempo continou quente na passagem da Magnólia Brasil, que continua mostrando porque é uma das maiores do Caranval da cidade e sempre figura entre as melhores da chamada elite, inclusive com dois títulos, em 2020 e 2023. Extremo bom gosto no conjunto de fantasias, tendo o azul e branco, as cores da escola como base. Destaque para bateria, do mestre Badico Brasil, e do carro de som, liderado pelo cantor Marcelinho Alves. Também dormiu sonhando com uma boa colocação para o enredo 'A Minha Alegria Vai Cencer o Mal, a Utopia do Carnaval',

A Experimenta da Ilha da Conceição, campeã no Carnaval de 2024 e que foi surprendida por um incêndio em seu barracão, na reta de chegada para o Carnaval de 2025, parece não estar com a sorte das campeãs. A escola vinha sólida, com canto forte e belo conjunto de fantasias e alegorias, mas um problema no último carro, pulverizou as pretensões por boas colocações na apresentação do enredo'Antigamente é Que Era Bom'.

A última alegoria, composta por dois carros acoplados, quebrou em plena pista de desfiles, abrindo um imenso buraco. As imagens da alegoria, ainda no início do desfile, enquanto os componentes se aproximaram do fim do percurso, dimensiona exatamente o tamanho do problema, que a deixa seriamente ameaçada de rebaixamento.

A abertura dos envelopes, com as notas dadas pelos jurados, será na próxima terça-feira (8), no Praia Clube de São Francisco.

