Componente da Portela morre após passar mal em ensaio técnico

Ela desfilava há 20 anos e era presença frequente nos eventos da escola de samba

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 09 de fevereiro de 2026 - 11:41
Jussara Faria Ferreira, de 66 anos
Jussara Faria Ferreira, de 66 anos -

Na noite deste sábado (7), uma componente da Portela morreu após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), durante um ensaio técnico da escola de samba. A mulher foi identificada como Jussara Faria Ferreira, de 66 anos, e segundo a agremiação informou em nota, ela desfilava há 20 anos e era presença frequente nos eventos da escola de samba.

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa-RJ) comunicou que Jussara foi socorrida e encaminhada ao posto médico que fica localizado no Sambódromo, e depois transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, pela Secretaria Municipal de Saúde, mas não sobreviveu.

Jussara fazia parte da ala da comunidade da Portela, que lamentou profundamente a sua morte em nota. O velório acontece nesta segunda-feira (9), no cemitério de Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro, às 13h, e o sepultamento será às 16h30.

