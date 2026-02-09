Componente da Portela morre após passar mal em ensaio técnico
Ela desfilava há 20 anos e era presença frequente nos eventos da escola de samba
Na noite deste sábado (7), uma componente da Portela morreu após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), durante um ensaio técnico da escola de samba. A mulher foi identificada como Jussara Faria Ferreira, de 66 anos, e segundo a agremiação informou em nota, ela desfilava há 20 anos e era presença frequente nos eventos da escola de samba.
A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa-RJ) comunicou que Jussara foi socorrida e encaminhada ao posto médico que fica localizado no Sambódromo, e depois transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, pela Secretaria Municipal de Saúde, mas não sobreviveu.
Jussara fazia parte da ala da comunidade da Portela, que lamentou profundamente a sua morte em nota. O velório acontece nesta segunda-feira (9), no cemitério de Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro, às 13h, e o sepultamento será às 16h30.