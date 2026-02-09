Saúde de Niterói confirma vírus da raiva em morcego encontrado morto no Engenho do Mato

A Fundação Municipal de Saúde de Niterói confirmou a presença do vírus da raiva em um morcego encontrado morto no bairro Engenho do Mato. O animal, encontrado em 29 de janeiro, pertence à família Verpertilionidae, formada majoritariamente por espécies insetívoras [animais (ou plantas) que se alimentam primariamente ou exclusivamente de insetos e outros pequenos artrópodes, como aranhas, minhocas e centopeias]. A confirmação, obtida através de exames laboratoriais, indica que o vírus da raiva continua circulando no município.

A raiva é uma doença grave, que pode ser transmitida aos seres humanos e a animais domésticos, principalmente por mordidas, arranhões ou contato da saliva com ferimentos. Especialistas indicam que morcegos caídos no chão, vivos ou mortos, podem estar doentes e nunca devem ser tocados. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) orienta, inclusive, que qualquer contato desse tipo seja comunicado imediatamente ao órgão. Em alguns casos, o animal precisa ser isolado e acompanhado por até 180 dias, além de receber doses extras da vacina antirrábica.

Desde 2020, oito casos de raiva em morcegos foram identificados Niterói. Episódios parecidos, em cidades próximas como Duque de Caxias, em 2021, e Maricá, em dezembro de 2022, acendem o alerta para a necessidade de vigilância contínua.

A raiva é uma infecção virl grave, com letalidade próxima a 100%, transmita exclusivamente entre mamíferos. Ao encontrar morcegos ou outros animais silvestres doentes, feridos ou mortos, a orientação é não tocar e acionar o CCZ pelo telefone (21) 99639-4251. Em fins de semana e feriados, o contato deve ser feito com a Guarda Ambiental pelo número 153.