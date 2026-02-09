Queda de árvore na Rio-Santos deixa três mortos em Angra dos Reis

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local do acidente às 20h10 - Foto: Divulgação/CCR RioSP

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local do acidente às 20h10 - Foto: Divulgação/CCR RioSP

Três pessoas morreram após uma árvore cair sobre um carro perto do quilômetro 490 da Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis, na noite desse domingo (8). Uma quarta pessoa ficou ferida e está internada em estado grave. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ela foi levada para um hospital da área.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local do acidente às 20h10. A corporação informou que as vítimas fatais são um homem e uma mulher de cerca de 50 anos e uma mulher de aproximadamente 40 anos.

Leia também:

Hemorio lança campanha 'CarnaHemorio: Folia que salva' e convoca população a doar sangue no Carnaval

“Não deu tempo de reagir”, diz marido de ambulante morta após queda de andaime em Copacabana

De acordo com a PRF, a pista foi interditada por causa do acidente no trecho da Rio-Santos. O tráfego já está liberado na manhã desta segunda-feira. A perícia da Polícia Civil foi acionada. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Angra dos Reis.