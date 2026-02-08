Chuva intensa leva ao cancelamento do desfile da Série Prata em Niterói neste domingo (8)

As chuvas já haviam provocado problemas na noite de sexta-feira (6), quando gerador queimou durante passagem da Região Oceânica, que desfilou sem som na pista - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) informa que, em razão das condições meteorológicas adversas e por orientação da Defesa Civil de Niterói, o desfile das escolas de samba da Série Prata e de Avaliação, previsto para a noite deste domingo (08), no Caminho Niemeyer, foi cancelado.

A cidade entrou em estágio de Alerta devido à atuação de núcleos de chuva intensa que atingem diversos bairros. Os maiores acumulados foram registrados em pontos da Zona Norte e da Região Oceânica, o que levou a Prefeitura de Niterói a mobilizar a força-tarefa e sistema de defesa civil para o atendimento emergencial da população.

Equipes das secretarias municipais de Proteção e Defesa Civil, Conservação e Serviços Públicos, Assistência Social, além da Clin e da NitTrans, estão atuando nas ruas para minimizar os impactos provocados pela chuva constante.

O Centro de Monitoramento e Operações (CMO) da Defesa Civil segue acompanhando, em tempo real, a evolução do quadro meteorológico. O município conta com um radar meteorológico moderno e equipes em plantão 24 horas para análise das condições climáticas e envio de alertas preventivos.

A população pode acompanhar as atualizações e orientações pelos canais oficiais da Prefeitura, pelo aplicativo Alerta DCNIT, via SMS (40199) e por grupos de WhatsApp. Em caso de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelos telefones 199 ou (21) 2620-0199.

As chuvas já haviam provocado imprevistos na passagem oficial das escolas de samba pelo Caminho Niemeyer. Segunda a desfilar na noite de sexta-feira (6), a Região Oceânica se apresentou ao lodo de quase todo desfile sem o carro de som, que sofreu um apagão devido a queima de um gerador quando a escola começava a se apresentar.