Exame descarta lesão em atleta que convulsionou em campo contra o Flamengo

O Sampaio Corrêa atualizou, na madrugada deste domingo (8), o estado de saúde do volante Alexandre Souza que desabou no gramado e convulsionou ainda no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, na noite de sábado (8).

O atleta foi socorrido em campo e levado consciente para o hospital Quinta D'or, na Zona Norte do Rio. Ele passou por exames e, em nota, a assessoria do clube informou que "não foi constatada nenhum lesão cardiológica e nem neurológica".

"Ele se encontra na emergência e seguirá em observação por, no mínimo, 24h, aguardando ressonância magnética e exame de sangue", acrescentou o Sampaio.

Alexandre voltou a jogar uma partida profissional de futebol no início desse ano após passar por um acidente de moto em janeiro de 2024. Sua volta aos gramados foi no dia 15 de janeiro, em partida contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca.

No acidente sofrido no ano passado, o volante foi atingido por um carro e correu o risco de ficar tetraplégico. Teve, inclusive, que usar colar cervical durante o processo de recuperação. Foi necessária uma espera de um ano para que ele pudesse voltar a jogar.