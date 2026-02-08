Brasil é superado pelo Canadá e está fora da Copa Davis

O Brasil foi superado pelo Canadá, neste sábado (7), e perdeu a chance de avançar a segunda fase da Copa Davis. A dupla brasileira Rafael Matos e Orlando Luz começou a noite com vitória, mas Matheus Pucinelli e Gustavo Heide acabaram derrotados em seus duelos no simples, e o Canadá fechou 2 a 1 no confronto.

O primeiro duelo do dia foi a partida de duplas entre Rafael Matos/Orlando Luz contra os canadenses Liam Draxl/Cleeve Harper. Os brasileiros venceram por 2 sets a 1.

O jogo seguinte foi entre o brasileiro Matheus Pucinelli e o canadense Gabriel Diallo, nº 39 do mundo. Pucinelli venceu o primeiro set por 6/3, mas levou 1/6 no segundo. Na parcial decisiva, porém, melhor para o tenista do Canadá que fez 7/6, mantendo o seu país vivo no confronto.

Leia também:

Vídeo ofensivo publicado por Trump com ataques aos Obama é apagado após críticas



Botafogo não projeta mais venda de jogadores nesta janela de transferências



No último jogo da noite, o brasileiro Gustavo Heide acabou derrotado por Liam Draxl, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Em setembro, o Brasil terá a possibilidade de voltar a competição para disputar uma nova vaga nas próximas qualificatorias.