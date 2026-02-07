Botafogo não projeta mais venda de jogadores nesta janela de transferências

O Botafogo não tem a intenção de vender mais jogadores nesta janela de transferências. Sofrendo com o transfer ban, que foi superado nesta sexta, e com elenco curto neste início de 2026, o Alvinegro valoriza a boa performance da equipe, até o momento, com o técnico Martín Anselmi.

Antes, o clube precisava diminuir a folha salarial e focava em vender atletas. Agora, a diretoria se concentra na performance. Na última quinta-feira (05), o Botafogo avisou ao Palmeiras que não negociará o volante Danilo, alvo do clube paulista.

Nesta janela, o Botafogo vendeu três peças importantes do time titular: o zagueiro David Ricardo, o volante Marlon Freitas e o meia Savarino. Reforços foram contratados para repor as saídas e ainda não foram inscritos por conta do transfer ban. Agora, com a solução dos problemas, os atletas vão reforçar, de fato, o elenco.

Vários atletas também foram procurados por outros clubes. Arthur Cabral, Artur, Danilo e Montoro são nomes que atraíram outros times, mas que permaneceram no Glorioso. Antes de a janela europeia fechar, o ponta Villalba, que chegou em janeiro, foi alvo do Valencia, da Espanha, mas o Botafogo rejeitou a proposta.

Anselmi já falou em diversas entrevistas coletivas pós-jogo sobre as dificuldades de trabalhar com um elenco curto. Nesta semana, Marçal e Santi Rodríguez saíram lesionados contra Fluminense e Grêmio, respectivamente. Além deles, o departamento médico conta com Chris Ramos e Joaquín Correa, que ainda não estrearam em 2026.