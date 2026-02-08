Cantor Puterrier tem cordões e celular roubado após ensaio na Sapucaí

O cantor Puterrier, de 34 anos, passou por momentos tensos após deixar um ensaio técnico na Marques de Sapucaí no Rio. O artista relatou ter sido vitima de um assalto durante a madrugada de sábado (7).

O artista contou nas redes sociais que teve dois cordões, o celular e o óculos de grau levado pelos criminosos. Segundo ele, o crime aconteceu por volta das 4h da manhã, quando o cantor tentava pedir um carro de aplicativo. Ele conversava com os amigos na rua quando dois homens em uma moto se aproximaram e anunciaram o assalto.

Após a ação, Puterrier registou um boletim de ocorrência. "Cheguei a achar que fosse brincadeira, porque estava no meio de duas viaturas. Mas o bandido puxou meus dois cordões. Eu tentei jogar o celular no chão e ele pegou também, além dos meus óculos de grau", afirmou.

Nas redes sociais, Puterrier alertou os seguidores e pediu atenção para possíveis mensagens suspeitas enviadas em seu nome. "Qualquer mensagem que vocês receberem, ignora", escreveu. Ele ainda ofereceu recompensa para quem encontrar os objetos, sem revelar o valor.