Bloco da Favorita transforma o Centro do Rio em grande baile funk

Criado em 2013, o Bloco da Favorita levou milhares de foliões ao Circuito Preta Gil, no Centro do Rio, na manhã deste sábado (7), ao promover um animado baile funk a céu aberto. Com fantasias criativas e muita disposição, o público acompanhou uma sequência de apresentações que misturaram sucessos atuais e clássicos do gênero.

O megabloco contou com atrações de peso, como o produtor Hitmaker, a cantora Pocah, além de Puterrier, Maneirinho, Rodrigo da CN, Ramon Sucesso e a DJ Marisa D’Amato, que comandaram a trilha sonora da festa.

A celebração também atraiu diversas personalidades. Grávida do primeiro filho, a atriz Josie Pessoa marcou presença na folia, assim como Kéfera, Raphael Logan e Nathalia Gibson, que se juntaram ao público logo nas primeiras horas do dia.

Enquanto o funk tomava conta do Centro, a Zona Norte viveu um clima de fofura e descontração com o “Bloco Tijuca para Cães”, realizado na Praça Saens Peña. Voltado aos pets, o evento reuniu cães fantasiados que desfilaram ao lado de seus tutores. Entre eles, estavam Nina e Pimenta, que aproveitaram a manhã festiva.

A médica Joyce Martins, de 33 anos, participou do bloco ao lado do marido, Milton, e contou que foi a primeira experiência do casal em um evento carnavalesco com os animais. Segundo ela, a interação surpreendeu positivamente. “Até a Pimenta, que costuma ser mais reservada, ficou mais animada”, relatou.

A assistente administrativa Fabiana Rodrigues, de 38 anos, também levou o cachorro Thadeuzinho, de 3 anos, para curtir o evento. Empolgada, contou que produziu a fantasia em casa e destacou a sintonia com o pet, que aproveitou a programação até cansar.

Além dessas atrações, outros blocos desfilaram pela cidade neste sábado, como o tradicional “Céu na Terra”, em Santa Teresa; o “Lavou Tá Limpo”, na Praça Seca; e o “Bloco do Rock”, no Centro, reforçando a diversidade da programação carnavalesca no Rio.

Cordão do Boitatá anima o domingo e celebra três décadas de tradição

Comemorando 30 anos de história, o Cordão do Boitatá desfila neste domingo (8), também no Circuito Preta Gil. Sem o uso de trio elétrico, o cortejo será conduzido por uma orquestra formada por mais de 250 músicos. O repertório inclui sambas, marchinhas, frevos e afoxés, além de alas com estandartes, pernaltas e baianas.

Reconhecido como Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o megabloco já recebeu importantes homenagens, como a Medalha de Mérito Pedro Ernesto, em 2021, e a Medalha da Ordem do Mérito Cultural Carioca, em 2022.