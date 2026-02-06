Banco entra na Justiça cobrando dívidas de cartões da ex-BBB Larissa Tomásia

A ex-participante do Big Brother Brasil 22, Larissa Tomásia, enfrenta uma ação de cobrança na Justiça por um banco que busca o pagamento de faturas acumuladas em cartões de crédito de alto padrão. O processo tramita na Vara Cível de Santa Amaro, em São Paulo, e a instituição financeira afirma que tentou acordos de forma amigável mas não obteve sucesso com a influenciadora.

A ação detalha débitos em dois cartões de crédito considerados de categoria premium pelo banco. O primeiro cartão, um AMEX The Platinum Card, possui um saldo de R$ 45.708,54, enquanto o segundo, um Visa Signature, soma o valor de R$ 9.163,93.

O montante que a instituição financeira cobra a influenciadora na Justiça é de R$ 54.872,47.

Leia também:

Polícia Militar recupera veículo roubado e apreende grande quantidade de drogas em São Gonçalo



Paciente tetraplégico de Itaboraí entra na fila de tratamento revolucionário desenvolvido por cientista da Fiocruz



A Justiça de São Paulo já determinou diversas diligências para intimar a ex-BBB oficialmente. Um oficial de justiça foi enviado até o município de Limoeiro, em Pernambuco, mas as tentativas de localização da influenciadora tem falhado nos últimos meses.

Caso Larissa não apresente defesa ou quite o débito, a instituição pode solicitar o bloqueio judicial das contas bancárias da famosa para garantir o pagamento. Bens materiais, como carros, podem também entrar na lista de penhora da justiça.