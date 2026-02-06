Influenciador Henrique Maderite morre aos 50 anos em Ouro Preto e causa comoção nas redes sociais

Influenciador apresentava sinais de ferimentos, incluindo sangramento no ouvido, um corte na nuca e marcas roxas no pescoço - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Influenciador apresentava sinais de ferimentos, incluindo sangramento no ouvido, um corte na nuca e marcas roxas no pescoço - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O influenciador e empresário Henrique Costa Ferreira, conhecido como Henrique Maderite, morreu na tarde desta sexta-feira (6) aos 50 anos, no distrito de Amarantina, em Ouro Preto (MG). A informação foi confirmada por autoridades locais e por pessoas próximas ao criador de conteúdo digital.

Maderite foi encontrado já sem vida em seu haras particular, localizado na Estrada do Maracujá, por uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais após acionamento por meio de uma rede de vizinhos. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil também estiveram no local.

Segundo informações preliminares, o influenciador apresentava sinais de ferimentos, incluindo sangramento no ouvido, um corte na nuca e marcas roxas no pescoço, mas a causa oficial da morte ainda não foi confirmada pelas autoridades responsáveis pela investigação.

Trajetória e legado nas redes sociais

Nascido em Belo Horizonte, Henrique Maderite acumulou mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, onde conquistou o público com seu estilo bem-humorado e frases que se tornaram virais, como “sexta-feira, meio-dia” e “Sextou BB”.

Maderite publicou na manhã desta sexta sua última mensagem em vídeo pouco antes de ser encontrado morto, mantendo a tradição de desejar um bom fim de semana aos seus seguidores, ritual que o tornou um fenômeno de engajamento nas sextas-feiras.

Repercussão e homenagens

A notícia de sua morte gerou comoção nas redes sociais, com seguidores e personalidades lamentando a perda do influenciador que marcou gerações com seu carisma e irreverência digital.