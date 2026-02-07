São Gonçalo celebra Presente de Iemanjá neste domingo (8)

Neste domingo (8), São Gonçalo vai celebrar a 8° edição do Tradicional Presente de Iemanjá, que é comemorado no dia 2 de fevereiro, data sagrada dedicada à Mãe das Águas. Trata-se de uma manifestação cultural tradicional de extrema relevância para os povos tradicionais de matrizes africanas.

A programação começa às 8h, com o início do Xirê e entrega do presente com cortejo de folias e, ao longo do dia, haverá Folia de Reis Estrela Nova do Oriente, entrega de certificados, desfile do Afoxé Ara Omi, diversos shows e roda de samba.

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo fará interdições na Praia das Pedrinhas para a realização do Presente de Iemanjá. As alterações no trânsito terão início a partir das 4h de domingo (8) seguindo até segunda-feira (9), até a desmontagem da estrutura do evento.

Durante o evento, o trânsito de veículos será interrompido em toda a orla da Praia das Pedrinhas, no trecho compreendido entre a Rua Ponta Grossa e o número 610. As ruas Magalhães Bastos, Nova Jersey e Ponta Grossa terão um sentido único de circulação.

Fica proibido o estacionamento de veículos na Rua Ponta Grossa durante todo o período de realização do evento. Os veículos que estiverem estacionados irregularmente estarão sujeitos a remoção.

Serviço:

Local: Praia das Pedrinhas

Data: 8 de fevereiro

Horário: 8h às 18h